Législatives 2017 : le FLN et le RND en tête des listes de candidatures suivis de 7 partis et une alliance

Suite à la clôture (dimanche à minuit, ndlr) du dépôt de listes électorales pour participer aux législatives de mai 2017, le ministère de l’Intérieur et des collectivités locales a livré lundi les premiers chiffres sur la participation des partis ayant validé des listes qui vont concourir dans les prochaines joutes électorales.

En attendant l’aboutissement des recours déposés auprès des services DRAG (Direction de la règlementation et les affaires générales), le ministère de l’intérieur a révélé un premier bilan qui révèle qu’il y a confirmation de candidatures à travers les 52 circonscriptions électorales de la part de 12 partis dont trois regroupés en alliance électorale, tel que l’a rapporté Karim Ouali de la radio Chaine 3.

Par les chiffres, on retrouve le FLN et le RND au niveau des 52 circonscriptions dont quatre à l’étranger, suivis du MSP présent dans 48, le FNA au niveau de 33 (dont une à l’étranger), le PT (parti des travailleurs) présent au niveau de 40, le FFS au niveau 33 (dont 3 à l’étranger), El-Islah 31 dont une à l’étranger, le RCD présent avec 15 listes dont deux à l’étranger et enfin l’Alliance Nahda-Adala-Bina présente sur 46 wilayas.

Un autre bilan complémentaire sera communiqué ultérieurement selon le journaliste de la Chaine 3, Karim Ouali.