Ecole supérieure d’administration militaire : lancement prochain d’un troisième cycle LMD

L’Ecole supérieure de l’administration militaire ESAM "moudjahid Hadj Moussa Akhamokh" d’Oran s'attelle à lancer la formation de troisième cycle licence-master-doctorat (LMD) de la filière management à l’année 2017-2018, a-t-on appris lundi de son commandant.

Lors d’une visite guidée à l’ESAM au profit des médias, le général Meftah Hamid a annoncé que l’école lancera une formation de doctorat en management ou gestion des affaires, à savoir le troisième cycle du système LMD adopté par l’ESAM depuis 2009.

Il a souligné que l’adoption du LMD s'inscrit dans le cadre du développement du système de formation de cette école pour s’adapter aux exigences de l’Armée nationale populaire (ANP), se félicitant de la grande évolution du système LMD dans cet établissement sous tutelle des ministères de la Défense nationale et de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

La qualité de la formation, reposant sur les technologies de l’information et de la communication (TIC), constitue une principale priorité de l’ESAM qui a doté ses classes de nouvelles applications technologiques d'enseignement, a souligné le même responsable rappelant que l’école compte parmi ses partenaires plusieurs universités du pays.

Le directeur général de l’enseignement à l’ESAM, le colonel Benamara Mohamed a annoncé, pour sa part, la sortie en fin d'année universitaire 2016-2017 de la première promotion d'officiers en deuxième cycle LMD (master) en filière gestion des affaires, tout en estimant que la formation qualitative des officiers en gestion administrative et militaire permet une professionnalisation, qui est l’objectif de l’école surtout avec la disponibilité des moyens humains et matériels.

Tous les moyens sont réunis pour permettre à l’élève officier de suivre ses études dans les meilleures conditions dont de nouvelles applications pour des cours via intranet, a-t-on indiqué.

Une importante bibliothèque comportant des centaines d’ouvrages et une nouvelle application sont réservés aux étudiants pour communiquer avec d’autres universitaires d’Oran et de louer des livres à distance, a-t-on ajouté.

Le directeur chargé des affaires pédagogiques, Bouzidi Houari a abordé la coopération scientifique et pédagogique avec les universités traduite par la signature de plusieurs conventions avec les universités d’Oran 2, notamment les facultés des droits, des sciences économiques, sciences de gestion et sciences commerciales et avec les universités de Mostaganem et d'Alger 2, qualifiant ce partenariat de "fructueux" pour toutes les parties.

Il a signalé également, dans ce cadre, la signature d’une convention en début d’année courante avec l’université "Mustapha Stambouli" de Mascara et une autre prochainement avec les universités "Djillali Liabès" de Sidi Bel-Abbès et "Abou Bekr Belkaid" de Tlemcen pour renforcer la coopération dans le domaine de l’enseignement supérieur.

Les journalistes ont pris connaissance, lors de cette visite guidée, des conditions exigées aux bacheliers pour accéder à l’ESAM, de même que des structures de l'école dont une salle tactico-logistique, un laboratoire de langues, une bibliothèque, un service de santé et un musée conservant des photos et d'anciens matériels.

L’étudiant accède à l’Ecole supérieure de l’administration militaire après une formation militaire de base à l’Académie militaire inter-armes de Cherchel d'une année. Il suit ensuite des études de trois ans et obtient une licence de gestion et sciences économiques, gestion et sciences commerciales avant d'être promu au grade de lieutenant et suivre une année d'étude en administration militaire.

Une moyenne de 12/20 aux examens du baccalauréat mathématiques, sciences expérimentales, gestion et économie est exigé pour accéder à l’ESAM. Le postulant doit être âgé entre 18 et 21 ans, disposant d'un baccalauréat de l’année en cours et jouissant d'une bonne condition physique. APS