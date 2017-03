1.088 listes déposées au niveau national et à l'étranger dont 164 indépendantes

Le nombre de listes déposées au niveau national et dans les représentations diplomatiques algériennes à l'étranger, en prévision des élections législatives du 4 mai prochain, s'élève à 1.088, a annoncé lundi à Alger, le directeur général par intérim des libertés et des affaires juridiques au ministère de l'Intérieur et des Collectivités locales, Amara Lakhdar.

"Le nombre de listes déposées au niveau national et à l'étranger en prévision des élections législatives du 4 mai prochain s'élève à 1.088", a déclaré M. Amara, au cours d'une conférence de presse, au terme de la clôture du dépôt des dossiers de candidature, dimanche à minuit.

Il a précisé que 1.023 listes ont été déposées au niveau national et 65 listes dans les représentations diplomatiques algériennes à l'étranger.

M. Amara a relevé, dans ce sillage, que 796 listes déposées ont été faites au titre de partis et 128 autres au titre d'alliances politiques, ajoutant que 164 listes ont été déposées par des indépendants.

Le représentant du ministère de l'Intérieur a indiqué également que les partis du Front de libération national (FLN), le Rassemblement national démocratique (RND) et Tajamou Amal El Jazair (TAJ) étaient les seules formations politiques qui avaient présenté des listes dans toutes les wilayas (48) du pays et dans toutes les circonscriptions électorales à l'étranger (4).

M. Amara a indiqué, aussi, que 2.387 dossiers de candidature avaient été retirés depuis le 4 février jusqu'au 5 mars.

Par ailleurs, le corps électoral s'élève à 23.276.550 inscrits, dont 956.534 électeurs pour la communauté nationale établie à l'étranger, a-t-il dit.

Il a ajouté, dans ce cadre, que c'étaient des chiffres provisoires conditionnés par la période de recours, soulignant que le corps électoral n'était pas "définitivement arrêté" et il le sera le 19 mars.

Le délai d'un mois pour le dépôt des dossiers de candidature aux élections législatives s'est achevé dimanche à minuit, une étape qui a vu les partis politiques s'activer pour présenter le maximum de listes et prendre ainsi date pour un moment fort de la vie politique et institutionnelle. APS