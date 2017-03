10 qx de produits chimiques pour la fabrication d'explosifs découverts à Boumerdès et Tizi Ouzou

Près de 10 quintaux de produits chimiques servant dans la fabrication d'explosifs ont été découverts lundi par des détachements de l'Armée nationale populaire (ANP) dans les wilayas de Boumerdès et Tizi Ouzou, indique mardi le ministère de la Défense nationale dans un communiqué.

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et suite à l'opération de qualité, menée hier 6 mars 2017, par les forces de l'ANP, dans la ville de Dellys, wilaya de Boumerdès (1ère Région militaire), des détachements de l'ANP ont découvert neuf (9) quintaux et quatre-vingt-dix (90) kilogrammes de produits chimiques servant dans la fabrication d'explosifs, enfouis dans des fûts en plastique à Chaâbet El-Ameur, wilaya de Boumerdès, et à Tizi Ouzou (1ère Région militaire)", précise la même source.

Par ailleurs, des détachements de l'ANP ont intercepté, à Tamanrasset (6ème Région militaire), "19 contrebandiers, 2 véhicules tout-terrain, 6 motos et 3 marteaux piqueurs", ajoute le communiqué.

Dans le cadre de la lutte contre l'immigration clandestine, des détachements de l'ANP et des éléments de la Gendarmerie nationale "ont arrêté 14 immigrants clandestins de différentes nationalités à Adrar (3ème Région militaire) et Tlemcen (2ème Région militaire)", conclut le MDN. APS