Le ministre espagnol des Affaires étrangères en visite de travail en Algérie à partir de mercredi

Le ministre espagnol des Affaires étrangères et de la Coopération, Alfonso Dastis Quecedo, effectuera une visite de travail en Algérie mercredi et jeudi, dans le cadre des "consultations politiques régulières" entre l'Espagne et l'Algérie, a indiqué mardi un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

Cette visite, à l’invitation du ministre d’Etat, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Ramtane Lamamra, s’inscrit dans le cadre "des consultations politiques régulières" entre l’Algérie et l’Espagne, consacrées par le Traité d’Amitié, de bon voisinage et de coopération signé le 8 octobre 2012, a précisé la même source.

Les entretiens prévus à cette occasion entre les deux parties leur permettront "d’approfondir" leur dialogue politique sur les questions régionales et internationales d’intérêt commun et de procéder à une "évaluation" des relations bilatérales dans la perspective de la tenue à Alger au cours de l’année 2017 de la 7ème réunion de haut niveau algéro-espagnole, a ajouté la même source. APS