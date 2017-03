Sellal reçoit le ministre français de l'Intérieur

Le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, a reçu mardi à Alger le ministre français de l'Intérieur, Bruno Le Roux, qui effectue une visite de travail en Algérie dans le cadre des rencontres périodiques de concertation, a indiqué un communiqué des services du Premier ministre.

L'entretien entre M. Sellal et M. Le Roux, "a donné lieu à l'examen de l'état d'évolution des relations bilatérales notamment la coopération sécuritaire, la lutte contre la criminalité transfrontalière et la circulation des biens et des personnes", a précisé la même source.

Les deux parties ont, par ailleurs, procédé à un échange de vues sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun et celles ayant trait à l'évolution de la situation politique, sécuritaire et humanitaire dans l'ensemble de la sous-région, a ajouté la même source.

A cet égard, les développements intervenus dans la gestion des conflits en cours dans les pays partageant des frontières avec l'Algérie ont été au centre de l'intérêt des deux responsables, a souligné la même source.

L'accent a été mis sur la "nécessité pour la communauté internationale, d'accompagner les efforts des parties concernées oeuvrant à aboutir à un règlement rapide et pacifique des conflits par la consolidation des voies du dialogue et de la concertation politique".

L'audience s'est déroulée en présence du ministre de l'Intérieur et des Collectivités locales, Nouredine Bedoui. APS