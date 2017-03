Parc automobile d'Alger : recensement de près de 1.600.000 véhicules

Le parc automobile de la wilaya d'Alger compte près de 1.600.000 véhicules, a indiqué mardi à Alger le commandant Zerrara Mourad, chef du bureau de la sécurité routière relevant du groupement territorial de la Gendarmerie nationale, lors d'une conférence de presse consacrée à la présentation du bilan des activités du groupement territorial d'Alger.

Le parc automobile de la wilaya d'Alger compte 1.600.000 véhicules portant la plaque d'immatriculation de la capitale, tandis que le nombre de véhicules traversant le territoire de la wilaya s'élève à près de 500.000, a précisé le commandant Zerrara.

Les patrouilles de la sécurité routière sont chargées de la sécurisation du réseau routier au niveau d'Alger, à savoir: 34,5 km d'autoroute, 160 km de voie express, 412 km de route nationale, plus de 400 km de chemin de wilaya et près de 850 km de chemin communal.

En 2016, il a été procédé au retrait de plus de 96.000 permis de conduire dont la majorité pour diverses infractions notamment l'excès de vitesse, l'usage du portable au volant, la circulation sur la bande d'arrêt d'urgence, le défaut de port de la ceinture de sécurité et le non respect du Stop, a-t-il rappelé.

Le même responsable a fait état d'une amélioration notable tant en ce qui concerne le recul de délits et infractions au code de la route qu'en matière de régulation du trafic routier. Une amélioration qui s'inscrit dans le cadre des efforts des unités de la sécurité routière visant à réduire le nombre des accidents de la circulation et à garantir la sécurité aux usagers de la route, a-t-il dit.

Plusieurs unités de la sécurité routière ont été mobilisées à cet effet dont 3 brigades territoriales et 6 patrouilles de la sécurité routière à travers la capitale, a-t-il précisé.

Quant à l'action banalisée des unités de la sécurité routière (gendarmes en civils à bord de motocycles et de véhicules banalisés) en 2016, 13.200 infractions ont été enregistrées pour usage du portable au volant, circulation sur la bande

d'arrêt d'urgence, manoeuvres de demi tour ou de marche arrière sur autoroute, manoeuvres dangereuses et défaut du port de la ceinture de sécurité.

S'agissant des accidents de la route recensés à Alger, le responsable a relevé une légère baisse par rapport à 2015, avec près de 1.200 accidents enregistrés dont 71 mortels, plus de 800 accidents corporels et près de 300 accidents physiques.

Les principales causes de ces accidents sont liées aux facteurs humains (97,41%), à l'état des routes et à l'environnement (0,95%) et à l'état du véhicule (1,64%). APS