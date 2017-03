Échec scolaire : traiter les causes pour juguler la violence dans les écoles

La ministre de l'Education nationale Nouria Benghebrit a estimé mercredi à Alger que l'éradication de la violence dans les établissements scolaires passait par le traitement des causes de l'échec scolaire.

La ministre qui s'exprimait en marge de la présentation de la stratégie sectorielle de prévention et de lutte contre la violence en milieu scolaire a considéré que les élèves qui essuient un échec scolaire étaient les "plus violents". Elle a préconisé de traiter les facteurs d'échec scolaire pour venir à bout de la violence dans les établissements éducatifs.

L'objectif du ministère ne consiste pas à chercher "qui est le coupable" mais de prévenir la violence à travers la conjugaison des efforts de tous, a soutenu Mme Benghebrit précisant qu'il s'agissait de créer un environnement scolaire propice qui permette aux élèves de suivre sereinement leurs cours, aux enseignants de dispenser un enseignement de qualité, aux responsables de gérer leur établissement et aux parents d'être rassurés pour leurs enfants.

Pour la ministre, les solutions sont notamment pédagogiques et socioculturelles.

Selon la première responsable du secteur, le chef d'établissement ou son assistant doivent impérativement superviser devant le portail d'accès, l'entrée et la sortie des élèves pour éviter la survenue de cas de violence.

Elle a appelé les parents d'élèves à surveiller l'utilisation d'Internet par leurs enfants. elle s'est engagée à organiser des campagnes de sensibilisation d'autant plus que le phénomène de violence scolaire a pris des dimensions alarmantes ces dernières années.

Elle a expliqué que l'action de son département s'inscrivait dans une démarche systémique et régulière assurant que la stratégie proposée par le ministère s'articulait autour de deux aspects, le premier axé sur des mesures instantanées pour juguler le phénomène et le second préventif.

"La charte d'éthique de l'éducation que nous aspirons voir se concrétiser dans les meilleurs délais illustre la conjugaison des efforts au mieux des intérêts des apprenants et de la stabilité de l'école", a fait savoir Mme Benghebrit.

Elle a appelé à garantir le respect des lois et des règlements intérieurs des établissements scolaires et la sécurité des biens et des personnes.

Mme Benghebrit a également exhorté tous les secteurs à jeter des passerelles de coopération dans le sens de la prévention par l'organisation d'activités pédagogiques et socioculturelles au sein des établissements scolaires affirmant que tous les membres de la communauté éducative sont parties à la politique de prévention qui est notamment axée sur la formation des enseignants à la prise en charge du phénomène de violence en milieu scolaire.

Elle a réitéré son engagement à apporter un traitement à ce fléau qui soit inscrit dans la durée rappelant la convention signée par son département avec le ministère de l'intérieur des collectivités locales et le ministère de la défense et qui propose les mécanismes de prévention. APS