Journée internationale de la femme : la Guerre de libération nationale a émancipé la femme algérienne

La Guerre de libération nationale contre le colonialisme français a émancipé la femme algérienne en l’impliquant activement dans la vie sociale, politique et militaire, a indiqué, mardi, a Tizi-Ouzou, Zinnedine Kacimi, enseignant à université de Bouira.

Intervenant lors d’une rencontre organisée par la faculté des sciences humaines et sociales de l’université de Tizi-Ouzou, au pôle universitaire de Tamda, à l’occasion de la célébration de la journée mondiale de la femme, ce même conférencier a souligné que "la Révolution algérienne contre le colonialisme français, était aussi une révolution contre les mentalités en donnant à la femme un rôle important dans la société".

S’appuyant sur des "archives authentiques", et particulièrement sur les questionnaires adressés par l’Armée de libération nationale (ALN) aux responsables des différentes zones, M. Kacimi a relevé que ces documents comportaient toujours des questions sur la place et le rôle de la femme citant entre autres questions "est ce que la femme a changé de mentalité et ne se préoccupe plus que des tâches domestiques?", "s’est elle intégrée dans la société?", et "a-t-elle intégré la Révolution ?".

Il dira que la Révolution a accordé une "attention particulière" à la femme pour qu’elle change sa place dans la société et qu’elle puisse jouer un rôle à coté de l’homme", démarche que le conférencier a qualifié de "projet grandiose".

Ce changement de mentalités vis-à-vis de la femme s’est traduit sur le entrain sur les place occupée par celle-ci au sein de l’ALN, en endossant toutes les missions en étant entre autre agent de liaison et de renseignement, chargée de la logistique et du ravitaillement, poseuse de bombes, et chef de front.

Du même avis, Mme Salhi Mezhoura, chef de département des sciences humaines (université de Tizi-Ouzou), a ajouté en citant Frantz Fanon qu'"au FLN la femme pour le mariage a fait place à la femme pour l’action". La période qui se situe entre 45 et 54 est marquée par le passage de la femme au stade de "l’engagement idéologique", a-t-elle soutenu.

Cette même universitaire a souligné que "l’émergence de la femme dans le mouvement national est en sois un changement qualitatif dans la mobilisation et l’engament d’une élite féminine dans la Guerre de libération nationale". APS