Journée mondiale de la femme : la radio algérienne honore ses travailleuses

La Radio algérienne a rendu hommage à la femme travailleuse dans les différents services de la structure, à l’occasion du 8 mars, journée mondiale de la femme en organisant une cérémonie à leur honneur.

Entouré de ses proches collaborateurs, le DG Chabane Lounakel a présidé mercredi, en présence du DG de la télévision nationale, la cérémonie symbolique en hommage à la femme où étaient réunies plusieurs collègues représentant la gente féminine au niveau les différentes chaines nationales et thématiques.

Le Directeur général a saisi l’occasion pour souligner le niveau d’intégration de la femme dotée d’application et de compétence. M. Lounakel a loué les efforts fournis à la radio et la télévision, algériennes, arguant pour exemples le statut de S.G du syndicat des journalistes et de celui des corps communs occupé respectivement par deux femmes.

« Une preuve de la compétence et la compétence dont jouissent les femmes au sein de l’établissement national à la taille de la radio algérienne », a-t-il vanté tout en se félicitant « du rôle entier accompli par la femme tant à l’époque de la résistance que lors du recouvrement de la souveraineté nationale en 1962 en passant par la glorieuse révolution du 1er novembre ».

« En reconnaissance à ses mérites, son excellence le président de la République a accordéة depuis 18 ansة le statut qui lui revient dans la société », a rappelé le premier responsable de la radio algérienne à cette occasion.