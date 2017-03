L'Espagne réaffirme son soutien à l'autodétermination du peuple sahraoui

Le ministre espagnol des Affaires étrangères et de la Coopération, Alfonso Dastis, a réaffirmé mercredi le soutien de son pays au droit du peuple sahraoui à l'autodétermination, rappelant que l'Espagne a un lien "historique et affectif" avec le peuple du Sahara occidental occupé.

"Le gouvernement (espagnol) soutient les efforts du Secrétaire général de l'Onu d'assister les parties à parvenir à une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable qui pourvoie à l'autodétermination du peuple du Sahara occidental dans le cadre d'arrangements conformes aux buts et principes énoncés dans la Charte de l'Onu et en conformité avec les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité", a affirmé M. Dastis.

Le ministre espagnol s'exprimait dans une interview accordée à l'APS, a l'occasion de la visite de travail qu'il effectue en Algérie.

"Tant comme membre du Groupe d'amis pour le Sahara occidental que du Conseil de sécurité, nous avons défendu la centralité des Nations unies et l'importance primordiale de la MINURSO (Mission de l'Onu pour l'organisation du référendum au Sahara occidental)", a soutenu le chef de la diplomatie espagnole.

M. Dastis a également prouvé la solidarité de l'Espagne avec le peuple sahraoui, et ce, a-t-il indiqué, "à travers nos programmes d'aide humanitaire aux camps de réfugiés, où l'Espagne confirme sa position comme un des principaux bailleurs de fonds".