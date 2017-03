L'Imzad à l'honneur au festival de l'Aïr au Niger

Plusieurs artistes de l'Imzad et le groupe de musique touareg contemporaine "Imzad" sont au programme du 15e Festival de l'Aïr prévu du 10 au 12 mars dans la ville de Iferouane au Niger.

Des joueuses et poètes de l'Imzad dont Alamine Khoulen, une des doyennes de cet art classé au patrimoine mondial de l'humanité, Fadimata Alamine, Cherifa Edaber ou encore les poètes Nighat El Hoceyni et Mohamed Edaber animeront des récitals lors de ce festival.

Produisant une musique inspirée du blues du désert et de l'Ishumar, empreinte de rythmes de plusieurs genres musicaux de l'Ahaggar, la troupe "Imzad" chantent l'amitié et la solidarité entre les peuples à travers ses différents albums, à l'instar de "Ulah Nes' Ahaggar" (Coeur de l'Ahaggar) et "Ed'Dounya".

Les organisateurs prévoient, en outre, un focus sur l'Imzad ainsi qu'une une rencontre sur la "contribution de la culture et du tourisme dans la lutte contre la migration".

Plusieurs concours de costumes touareg, de danse, de courses de chameaux et de jeu de Tindé sont également au programme de cette manifestation qui va également accorder des micro crédits aux familles de la région qui souhaitent se lancer dans des projets pour developper le tourisme culturel.

Lancé en 2001 pour valoriser le potentiel touristique de la région d'Agadez, ce festival s'est imposé au fil des ans comme vecteur de richesse culturelle et touristique du Sahara nigérien. la manifestation s'emploie à mettre en valeur la culture touareg en impliquant les communautés de toute la région sahélienne. APS