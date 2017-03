La visite du président iranien en Algérie reportée à la demande de la partie iranienne

Le ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Ramtane Lamamra, a affirmé mercredi à Alger que la visite du président iranien, Hassan Rohani, en Algérie avait été reportée à la demande de la partie iranienne.

Dans une déclaration à la presse, en marge de la cérémonie organisée à l'hôtel El Aurassi à l'occasion de la Journée mondiale de la femme, M. Lamamra a affirmé que "la visite du président iranien Hassan Rohani en Algérie a été reportée à la demande de la partie iranienne, pour des motifs purement iraniens".

Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Bahram Kassemi, avait annoncé, lundi, que le président iranien, Hassan Rohani, "effectuera prochainement une tournée en Afrique qui le conduira dans trois pays, à savoir l'Afrique du Sud, l'Algérie et l'Ouganda".

"La tournée initialement prévue avant le 21 mars, début du nouvel an perse (Naïrouz), aura lieu à une date ultérieure, afin de donner le temps nécessaire à la finalisation des modalités et formalités protocolaires de ces visites, ainsi qu'à la préparation des documents d'accords et mécanismes techniques relatifs à cette tournée africaine", avait expliqué M. Kassemi.

Concernant le report de la visite officielle en Algérie de la Chancelière allemande, Angela Merkel, M. Lamamra a réaffirmé que ce report avait été convenu d'un commun accord.

"Les autorités algériennes et allemandes sont convenues ce jour, d'un commun accord, du report de la visite officielle que devait effectuer en Algérie, son Excellence Mme Angela Merkel, Chancelière de la République fédérale d'Allemagne", avait indiqué un communiqué de la présidence de la République.

"Ce report est dû au fait que le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, est indisponible temporairement, du fait d'une bronchite aiguë", précisait la même source. APS