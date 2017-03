Une consultante Algérienne, Rahmouna Rouni, honorée à New York

Rahmouna Rouni, consultante et experte en produits pharmaceutiques, a été honorée, mercredi, par la Société des consuls généraux à New York pour ses contributions dans le domaine de la recherche scientifique et de la santé.

Pilotant d’importants projets dans l’industrie pharmaceutique pour le compte de plusieurs compagnies Américaines, elle s’est vue décerner le certificat de reconnaissance de la SOFC, le plus grand corps consulaire dans le monde.

La Consule générale d’Algérie à New York, qui a décerné le certificat de reconnaissance de la SOFC à la lauréate Algérienne, a salué le dévouement de Mme Rouni et son engagement en faveur du travail communautaire.

Elle a souligné son attachement à son pays d’origine pour lequel, dit-elle, elle a toujours fait preuve d’une grande disponibilité à mettre à profit son expérience et à partager son savoir.

Mme Rouni était à la tête d’une délégation médicale composée d’éminents médecins, qui s’était déplacée en Algérie, en 2016, pour effectuer des opérations chirurgicales au profit de nourrissons atteints de la maladie de Spina-Bifida.

Elle est ingénieur en instrumentation et contrôle graduée de l’université des sciences et de la technologie d’Oran et titulaire d’un Master de la faculté de pharmacie de l’université de Temple aux Etats Unis.

Elle a débuté sa carrière professionnelle en Algérie avant de s’installer aux Etats-Unis, en 1997, où elle occupe actuellement le poste de consultante au département de l’amélioration de la qualité des projets au Centre du Cancer Fox Chase, à Philadelphie.