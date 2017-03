Recherche scientifique : L'Algérienne Rahmouna Rouni récompensée à New York

L'Algérienne, Rahmouna Rouni, consultante experte en qualité des produits pharmaceutiques, a été récompensée par la Société des consuls généraux à New York (SOFC) pour son travail dans le domaine de la recherche scientifique et de la santé, à l'occasion la Journée internationale de la femme, a indiqué jeudi le ministère des Affaires étrangères.

A l'occasion de la célébration de la journée internationale de la femme, sur proposition du comité ad hoc de sélection des candidatures, dont l'Algérie est membre, la SOFC a récompensé Mme Rouni "pour ses oeuvres et ses contributions notables dans le domaine de la recherche scientifique et de la santé", a précisé le ministère dans un communiqué.

La cérémonie de remise des attestations de reconnaissance aux lauréats au titre de l'année 2017, "s'est déroulée le 2 mars à New York, en présence des représentants du corps consulaires accrédité à New York ainsi que des officiels et des représentants des autorités locales".

La consule générale d'Algérie à New York, Mme Sabria Boukadoum a remis l'attestation de reconnaissance de la SOFC à la lauréate algérienne et l'a félicitée pour cette distinction.

Mme Boukadoum a, également, "salué le dévouement et l'engagement de Mme Rouni en faveur du travail communautaire et caritatif à travers les différents programmes et les actions qu'elle dirige en sa qualité de membre fondateur de la Fondation algéro-américaine (AAF) et membre actif dans d'autres fondations américaines, régionales et internationales", a noté la même source.

Elle a, par ailleurs, "souligné l'attachement de la lauréate algérienne à son pays d'origine pour lequel elle a toujours fait preuve d'une grande disponibilité à mettre à profit son expérience et à partager son avenir".

La même source a rappelé, à cet effet, que Mme Rouni était à la tête d'une délégation médicale composée d'éminents médecins algériens et américains, qui s'est déplacée en Algérie en 2016, pour effectuer des chirurgies aux profits de nourrissants atteints de la maladie de spina-bifida.

Cette visite était, également, l'occasion pour les médecins exerçant en Algérie pour s'acquérir des nouvelles technologies appliquées dans le domaine de la chirurgie neurologique aux Etats-Unis, a-t-elle ajouté.

Fondée en 1925, la Société des consuls généraux à New York, qui comprend 115 représentations consulaires, représente "le plus grand corps consulaire au monde". APS