Cinq casemates détruites à Sétif et Jijel et un élément de soutien aux terroristes arrêté à Alger

Cinq (5) casemates pour terroristes ont été détruites mercredi à Sétif et Jijel, par des détachements de l'Armée nationale populaire (ANP), alors qu'un élément de soutien aux groupes terroristes a été arrêté à Alger, indique jeudi le ministère de la Défense nationale (MDN) dans un communiqué.

" Dans le cadre de la lutte antiterroriste, des détachements de l'Armée nationale populaire ont détruit le 8 mars 2017, cinq (5) casemates pour terroristes à Sétif et Jijel (5e Région militaire), tandis que des éléments de la Gendarmerie nationale ont arrêté un élément de soutien aux groupes terroristes à Alger (1e RM)", précise la même source.

Par ailleurs, et dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, un détachement de l'ANP "a saisi une quantité de kif traité s'élevant à (95,1) kilogrammes à Tindouf (3 RM), tandis qu'un autre détachement a intercepté à El-Oued (4e RM), un contrebandier à bord d'un camion chargé de (40) quintaux de tabac".

En outre, à Bord Badji Mokhtar et In Guezzam (6e RM), des détachements de l'ANP "ont arrête (9) contrebandiers et saisi deux (2) véhicules tout-terrain, deux (2) paires de jumelles, quatre (4) détecteurs de métaux, trois (3) marteaux piqueurs et trois (3) groupes électrogènes, alors que (63) immigrants clandestins de différentes nationalités ont été appréhendés à Tlemcen (2e RM), Ouargla et Gahrdaia (4e RM)", rapporte également le communiqué du MDN. APS