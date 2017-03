Combats en Birmanie : 20.000 civils ont fui en Chine

La Chine a accueilli plus de 20.000 réfugiés birmans après des affrontements meurtriers en Birmanie, près de la frontière chinoise, a indiqué le ministère chinois des Affaires étrangères.

"Depuis l'éclatement du conflit, plus de 20.000 Birmans habitant dans la zone frontalière sont entrés en Chine pour fuir temporairement la guerre", a déclaré jeudi Geng Shuang, le porte-parole du ministère .

"Par souci humanitaire, la Chine leur a fourni l'assistance nécessaire", a-t-il indiqué sans fournir davantage de détails.

Par ailleurs, un habitant chinois a été blessé cette semaine par un projectile envoyé depuis la Birmanie, a confirmé Pékin.

M. Geng a de nouveau exhorté les deux camps à "cesser le feu immédiatement" et à "prendre des mesures (...) pour rétablir la paix et la stabilité dans les régions frontalières".

Depuis son indépendance en 1948, la Birmanie, où vivent plus de 130 ethnies différentes, est confrontée au soulèvement de groupes qui réclament plus d'autonomie. Dans plusieurs régions frontalières, des combats meurtriers opposent armée et mouvements rebelles.

Depuis sa victoire historique aux élections de 2015, la dirigeante de facto Aung San Suu Kyi a fait du processus de paix une de ses priorités. Mais depuis qu'elle a pris les rênes du pouvoir, les combats les plus violents depuis des décennies ont opposé certains groupes rebelles et l'armée, une force sur laquelle elle n'a quasiment aucun contrôle aux termes d'une Constitution héritée de l'ex-junte. APS