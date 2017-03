Le CNDH instalé : Mme Benzerrouki Fafa élue présidente

Mme Benzerrouki Fafa Sid Lakhdar a été élue jeudi à Alger présidente du Conseil national des droits de l'Homme (CNDH) institué en application des dispositions de la Constitution amendée de février 2016.

La présidente du CNDH a été élue à l'unanimité à l'issue de la cérémonie d'installation des membres de cette institution, au nombre de 38, par le premier président de la Cour suprême, Boudi Slimane.

L'élection de Mme Benzerrouki, qui occupe le poste de présidente du tribunal administratif d'Alger, intervient "en soutien aux femmes pour accéder aux postes de responsabilité et également pour ses compétences et sa longue expérience dans le domaine de droit, de la justice et des droits de l'Homme", ont estimé les membres du Conseil.

Dans une allocution à l'issue de la cérémonie d'élection, la présidente du Conseil a remercié le président de la République, Abdelaziz Bouteflika pour sa confiance placée dans les membres de cette institution, remerciant par la même occasion les membres du Conseil pour leur confiance, indiquant que le fait d'être membre de ce Conseil est "une mission noble au service du pays et du citoyen".

Elle a affirmé que ce Conseil qui est venu "consacrer les réformes initiées par le président de la République oeuvrera à la promotion des droits de l'Homme" à travers des actions sur le terrain, la formation continue des acteurs dans ce domaine et la proposition de promouvoir l'enseignement des droits de l'Homme dans le milieu éducatif, universitaire et social.

La prochaine réunion du Conseil sera consacrée à l'élection des présidents des six commissions permanentes de cette institution, a-t-elle précisé.

La présidente du CNDH a débuté sa carrière dans le secteur de la justice en octobre 1975 en qualité de juge près le tribunal de Ain Temouchent. En juin 1976 elle a été désignée présidente du tribunal d'Alger (première femme à occuper ce poste), en 1996 elle a été désignée au sein de la chambre administrative de la Cour suprême, puis présidente de section au Conseil d'Etat en juin 1998, le 25 mars 2010 elle a été désignée présidente du premier tribunal administratif en Algérie, pour être élue en 2014 membre du tribunal administratif de la Ligue des Etats Arabes.

Installation des membres du Conseil national des droits de l'Homme

Les membres du Conseil national des droits de l'Homme (CNDH) institué en application des dispositions de la Constitution amendée du 7 février 2016, ont été installés jeudi à Alger.

La cérémonie d'installation a été présidée par le premier président de la Cour suprême, Slimane Boudi qui a affirmé que la création de cette instance se veut "un couronnement" du processus de réformes politiques et législatives initiées par le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, notamment en ce qui concerne la protection et la promotion des droits de l'Homme et la consécration de l'Etat de Droit.

Rappelant les missions du Conseil en matière de surveillance et d'alerte précoce en matière de droits de l'Homme, M. Boudi a indiqué que l'instance est venue " affirmer la volonté de l'Algérie de mettre en oeuvre les conventions relatives aux droits de l'Homme".

A noter, le décret présidentiel fixant la composante du Conseil au nombre de 38 membres a été publié fin février au Journal officiel.

Les membres du conseil sont désignés par le président de la République, les présidents des deux chambres du parlement et par des associations activant dans le domaine des droits de l'Homme, des syndicats, des organisations professionnelles et des associations de la société civile.

Outre la surveillance, l'alerte précoce et l'évaluation, le Conseil a pour entre autres missions l'enquête sur d'éventuelles violations des droits de l'homme et leur signalement aux autorités compétentes.

Le Conseil élabore un rapport annuel sur la situation des droits de l'Homme qu'il soumet au président de la République, au Premier ministre et au Parlement.

Le texte relatif à cette instance prévoit en outre l'accès du président du Conseil et de ses membres aux garanties leur permettant d'accomplir leurs missions en toute indépendance, transparence et neutralité. Le même texte garantit la représentation de toutes les franges de la société algérienne et le respect du principe de transparence dans la désignation des membres du Conseil.

Le Conseil oeuvre à promouvoir les droits de l'Homme avec les institutions onusiennes, les institutions régionales spécialisées, les institutions nationales des droits de l'Homme dans d'autres pays ainsi qu'avec les organisations non gouvernementales. APS