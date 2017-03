Ligue 1 - 23e journée : derby des extrêmes à l’Est, le dauphin à l’affut

La 23e journée de la Ligue 1 Mobilis, programmée ce week-end, sera marquée par un derby des extrêmes à l’Est du pays prévu entre le CA Batna, premier non relégable, et l’actuel leader, l’ES Sétif.

Le coup d’envoi de cette 23e journée sera donné vendredi (15h00), au stade Mustapha Sefouhi (Batna), avec le match CA Batna – ES Sétif. Un derby de l’Est prévu dans des conditions particulières, au vue de la situation des deux protagonistes au classement, ainsi qu’au huis clos infligé à la formation de la capitale des Aurès.

L’ESS veut imiter le MCA

La mission de l’Entente de Sétif est claire. L’Aigle Noir tentera de mettre à profit la méforme de son hôte, ainsi que l’absence du public, pour réaliser un résultat positif. Les Sétifiens voudront très certainement faire comme le MC Alger, seule équipe à avoir battu le CAB chez lui, pour prendre le large en tête du classement.

Pour sa part, le CA Batna se trouve dos au mur et doit impérativement réagir pour mettre fin à la série de trois matchs nuls consécutifs. Premiers non relégable (13e - 22 pts), les protégés de Ali Mechiche n’ont d’autres altératives que de glaner les trois points afin d’améliorer leur situation.

L’USMBA à l’affut

Sévèrement stoppée dans son élan par la JS Saoura (3-0), lors de la précédente journée, l’USM Bel Abbès veut repartir de l’avant. Les Scorpions auront à cœur de reprendre leur marche en avant avec de la réception du CR Belouizdad, prévue samedi (16h00).

Même si la tâche des Belabéssiens s’annonce ardue, face à un Chabab imprévisible et revanchard, les pronostics sont en leur faveur. De plus, et dans le cas d’un faux pas du leader, l’USMBA, surprenant deuxième (36 pts), voudra forcément en profiter pour réduire l’écart et relancer la course au titre.

NAHD – MCO, attention à la bête blessée

A Alger, le stade du 20 Août 1955 sera le théâtre d’une affiche intéressante programmée entre le NA Hussein Dey et le MC Oran. Si le NAHD semble avoir le vent en poupe, ses derniers résultats en témoigne, le MCO peine énormément et n’arrive toujours pas à gagner dans cette seconde phase du championnat.

Le retour à de meilleurs sentiments de Omar Belatoui causera, peut être, l’électrochoc souhaité dans les rangs des Hamraoua, surtout que le NAHD reste prenable sur ses terres.

Côté Sang et Or, les camarades de Gasmi doivent rester sur leurs gardes et faire très attention à la bête blessée afin de parer à toutes mauvaises surprises. Dans le même temps, un nouveau succès qui leur permettra de rejoindre leurs voisins respectifs, à savoir le MCA et l’USMA, à la 3e place au classement (35 pts) et pourront prétendre à finir la saison sur le podium pour disputer, l’année prochaine, l’une des deux compétitions africaines.

L’OM et l’USMH en quête de rachat

Dans le milieu du tableau, deux équipes vivent la même situation, il s’agit de l’O Médéa et l’USM Harrach. Ces deux formations n’ont plus gagné depuis la 18e journée et demeurent sur 4 contre performances.

Ainsi, le nouveau promu visera, ni plus ni moins, la victoire en recevant le DRB Tadjenanet. Idem pour les Banlieusards face à la JS Saoura et cela dans le souci de renouer avec le succès et consolider leur positionnement dans le ventre mou du tableau, à l’abri de toute mauvaise surprise.

Faux pas interdit pour le RCR

Concernant la dernière rencontre de cette manche, le RC Relizane n’a pas le droit à l’erreur. Premier relégable, le RCR accueillera un autre mal-classé, à savoir, le CS Constantine (11e – 24 pts).

Alors que 4 petits points séparent les deux équipes, les Relizanais ne doivent en aucun cas rater cette sortie sous peine d’aggraver dangereusement leur cas.

Deux autres duels des extrêmes reportés

Il y a lieu de rappeler que cette 23e journée sera amputée de deux rencontres : JS Kabylie - USM Alger et MC Alger - MO Béjaïa. Ces deux duels des extrêmes ont été reportés en raison de la participation de l’USM Alger à la Ligue des champions d’Afrique, et celle du MC Alger et de la JS Kabylie à la Coupe de la confédération Africaine de football (CAF).

Programme des rencontres :

Vendredi :

15h00 :

CA Batna - ES Sétif (huis clos)

16h00 :

Olympique Médéa - DRB Tadjenanet

RC Relizane - CS Constantine

Samedi :

15h00 :

USM El Harrach - JS Saoura

16h00 :

USM Bel Abbès - CR Belouizdad

NA Hussein Dey - MC Oran

Reportés :

JS Kabylie - USM Alger

MC Alger - MO Béjaïa