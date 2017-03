Ligue 1 - 23e journée : l’ES Sétif creuse l’écart, le RC Relizane respire

L’Entente de Sétif prend le large en tête de la Ligue 1 Mobilis. Les Sétifiens ont réussi à creuser l’écart sur leurs poursuivants à la faveur d’une nouvelle victoire enregistrée sur la pelouse du CA Batna, ce vendredi, à l’occasion de la 23e journée.

L’Entente Sétifienne s’est ouvert un véritable boulevard vers un nouveau sacre de champion d’Algérie. Fort de sa quatrième victoire de suite, l’Aigle Noir survole le championnat (44e pts) et compte désormais 8 longueurs d’avance sur ses poursuivants.

Bien déterminés à revenir de leur court déplacement à Batna avec un résultat probant, les Sétifiens ont fait bien mieux en réalisant, incontestablement, la meilleure opération du jour. Face à une formation batnéenne en nette perte de vitesse, l’ESS a profité de la méforme de son hôte pour s’imposer sur le score de 2 buts à 0.

Dans ce duel des extrêmes, il aura fallu attendre la seconde mi-temps pour assister à la première réalisation sétifienne. Buteur lors de la précédente journée face au RC Relizane, Ait Ouamar a récidivé en scorant sur un coup franc direct magistralement exécuté à la 64e minute.

Quelques secondes avant le coup de sifflet final, l’ESS est parvenue à inscrire un deuxième but par l’entremise de Amokrane (92‘).

Côté CA Batna, c’est la crise. Premier relégable (13e – 22 pts), la formation de la capitale des Aurès, promue cette saison en Ligue 1, est en train de prendre le chemin du retour en Ligue 2.

Le RC Relizane respire

A Relizane, le Rapide a répondu présent face au CS Constantine, dans cette confrontation entre mal-classés. Condamnés à gagner pour s’extirper de la zone des relégables, les Lions de Mina ont fait le job en s’imposant par 3 buts à 0.

Derrag a permis aux Vert et Blanc de passer devant à la 26e minute, sur un superbe coup franc direct. Dès le retour des vestiaires, Benayad a fait le break pour le RCR, à la 48e minute sur penalty, avant de voir Mekaoui corser l’adition dans le temps additionnel (93’).

Grâce à ces trois précieux points, le RCR respire et remonte à la 13e position (23 pts). Pour sa part, le CSC peine toujours à faire bonne figure à l’extérieur et reste scotché à la 11e place (24 pts) avec une petite unité d’avance sur son adversaire du jour.

L’O Médéa de nouveau piégé

La mauvaise série de l’Olympique Médéa s'installe dans la durée et commence à prendre des proportions inquiétantes. Le nouveau promu vient d’enchainer avec un 5e match sans victoire tenu en échec, chez lui, par le DRB Tadjenanet (1-1).

Pourtant, l’OM pensait avoir fait le plus dur en prenant l’avantage à la 39e minute par Boukhenchouche. Toutefois, le DRBT, qui lutte toujours pour sa survie, est arrivé à égaliser à deux minutes du terme de la partie.

Incorporé en deuxième mi-temps, Meftahi a donné raison à son coach, Bougherara, en offrant à son équipe un petit point qui peut s’avérer déterminant pour la suite des évènements dans la lutte pour le maintien.

Au classement, l’OM fait du sur place et stagne à la 8e place (30 pts). Idem pour le DRBT (12e – 24 pts).

La suite ce samedi

La seconde partie de cette 23e journée se jouera ce samedi et sera marquée par une belle empoignade entre l’USM Bel Abbès, deuxième au classement, et le CR Belouizdad. Concernant les deux autres rencontres au programme, le NA Hussein Dey recevra une équipe du MC Oran avide de mettre fin à son passage à vide, alors que l’USM El Harrach tentera de faire de même à l’occasion de la réception de la JS Saoura.

Deux matchs reportés

Pour rappel, cette 23e journée a été amputée de deux rencontres : JS Kabylie - USM Alger et MC Alger - MO Béjaïa. Ces deux duels des extrêmes ont été reportés en raison de la participation de l’USM Alger à la Ligue des champions d’Afrique, et celle du MC Alger et de la JS Kabylie à la Coupe de la confédération Africaine de football (CAF).

Résultat du jour :

CA Batna 0 – 2 ES Sétif

RC Relizane 3 – 0 CS Constantine

Olympique Médéa 1 – 1 DRB Tadjenanet

Reste à jouer :

Samedi :

15h00 :

USM El Harrach - JS Saoura

16h00 :

USM Bel Abbès - CR Belouizdad

NA Hussein Dey - MC Oran

Reportés :

JS Kabylie - USM Alger

MC Alger - MO Béjaïa