Coupe de la CAF - 16es de finale (aller) : Etoile du Congo 0 – 0 JS Kabylie, la bonne affaire des Canaris

La JS Kabylie a réalisé une excellente opération lors de la phase aller des 16es de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF). Les Canaris ont réussi à tenir en échec la formation congolaise de l’Etoile du Congo, sur le score de 0 à 0, ce samedi à Brazzaville (République du Congo).

Contrairement à son match aller du tour préliminaire, où elle s’était inclinée par 3 buts à 0 face à la formation libérienne de MC Breweries, la JS Kabylie a retenu la leçon en allant chercher un très bon résultat nul (0-0) à Brazzaville.

Sans contestation aucune, l’homme du jour côté kabyle est le gardien de but Malik Asselah. En effet, le portier des Canaris s’est distingué de fort belle manière en arrêtant deux pénaltys en seconde période, le premier à la 68e minute et le deuxième dix minutes plus tard (76’).

Grâce à cette excellente opération, la JSK pourra préparer son match retour dans la sérénité où elle n’aura besoin que d’un petit but pour composter son billet pour la suite de la compétition.

Le match retour aura lieu le samedi 18 mars prochain (18h00, heure algérienne) au stade du 1er Novembre de Tizi Ouzou et sera dirigé par un trio arbitral égyptien conduit par Mohamed Abd Elmenem El Hanafy.

Le MCA à mi-chemin des 8es de finale

Quant au MC Alger, second représentant algérien dans cette compétition, il a réussi à faire la moitié du chemin pour la qualification aux 16es de finale (bis). Les Vert et Rouge ont dominé les Congolais du FC Renaissance (RD Congo), sur le score de 2 buts à 0, vendredi au stade du 5 Juillet (Alger).

Le doyen jouera sa manche retour le 17 mars prochain à Kinshasa (15h30, heure algérienne), dans une partie programmée au stade des Martyrs.