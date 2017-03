23e journée : l'ESS solide leader, le NAHD sur le podium

Le NA Hussein Dey a pris place sur le podium du championnat national de Ligue 1 Mobilis à l’issue de la suite de la 23e journée, disputée samedi. Tombeur du MC Oran, le NAHD rejoint l’USM Alger sur la 3e place alors que l’USM Bel Abbès, dauphin de l’ES Sétif, a été tenue en échec par le CR Belouizdad.

Cela fait longtemps qu’on n’a pas vu le NA Hussein Dey positionné dans le haut du classement. Une méritoire 4e place, à égalité de points avec l’USM Alger (3e), acquise à la faveur d’une belle série de résultats positifs ponctuée par un nouveau succès enregistré ce samedi, à la maison, face au mouloudia d’Oran.

Un précieux succès rendu possible grâce à un petit but scoré, sur penalty, par le capitaine d’équipe Bendebka (26’).

Dans les autres rencontres jouées cet après midi, à savoir, USM Bel Abbès - CR Belouizdad et USM El Harrach - JS Saoura, les deux parties se sont soldées sur un score blanc (0-0). Un résultat qui fait bien évidemment les affaires des visiteurs.

L’ESS prend le large

Lors de la première partie de cette 23e manche, jouée vendredi, l’Entente de Sétif a réalisé une excellente opération en allant s’imposer sur la pelouse du CA Batna (0-2). Un 4e succès de suite qui permet aux Sétifiens de prendre le large en tête du classement (44 pts).

Pour sa part, le RC Relizane a réussi à quitter la zone rouge en étrillant le CS Constantine (3-0), alors que l’Olympique Médéa continue de piétiner après avoir été tenu en échec par le DRB Tadjenanet (1-1).

Deux matchs reportés

Cette 23e sortie de la saison a été amputée de deux rencontres : JS Kabylie - USM Alger et MC Alger - MO Béjaïa. Ces deux duels des extrêmes ont été ajournés en raison de la participation de l’USM Alger à la Ligue des champions d’Afrique, et celle du MC Alger et de la JS Kabylie à la Coupe de la confédération Africaine de football (CAF).

Mini-trêve de deux semaines

Pour terminer, il y a lieu de rappeler que le championnat national de Ligue 1 Mobilis va observer une mini-trêve de deux semaines, à l’issue ce de cette manche, afin de permettre le déroulement de la majorité des matchs en retard.

Ainsi en a décidé la Ligue de football professionnel (LFP) en programmant quatre rencontres pour la date du vendredi 24 mars en cours. Il s’agit de : MC Alger - JS Kabylie, RC Relizane - USM Alger, CR Belouizdad - ES Sétif et DRB Tadjenanet - MO Béjaia.

Les deux autres matchs ajournés, à savoir, MO Béjaia - O Médéa et JS Saoura - RC Relizane, sont programmés pour le vendredi 31 mars.

Résultat des rencontres :

NA Hussein Dey 1 – 0 MC Oran

USM Bel Abbès 0 – 0 CR Belouizdad

USM El Harrach 0 – 0 JS Saoura

CA Batna 0 – 2 ES Sétif

RC Relizane 3 – 0 CS Constantine

Olympique Médéa 1 – 1 DRB Tadjenanet

Reportés :

JS Kabylie - USM Alger

MC Alger - MO Béjaïa

Classement Pts J

1). ES Sétif 44 22

2). USM Bel-Abbès 37 23

3). MC Alger 35 20

--). USM Alger 35 21

--). NA Hussein Dey 35 22

6). JS Saoura 32 22

7). MC Oran 31 22

8). Olympique Médéa 30 22

9). USM El-Harrach 28 23

10). CR Belouizdad 27 22

11). CS Constantine 24 23

--). DRB Tadjenanet 24 22

13). RC Relizane 23 21

14). CA Batna 22 22

15). JS Kabylie 18 19

16). MO Béjaïa 16 20