Judo - Championnat d'Algérie : le GS Pétroliers survole la compétition

Les judokas du GS Pétroliers ont dominé les épreuves du Championnat d’Algérie individuel (seniors), clôturées samedi à la salle omnisports de Chéraga (Alger), en s'adjugeant un total de 8 médailles d'or (5 pour les dames et 3 pour les messieurs).

La troisième et dernière journée de compétition, marquée par le déroulement des finales de la catégorie "reine", l'Open, a vu la consécration de l'infatigable Sonia Asselah (GS Pétroliers) chez les dames et Mohamed Lili (Centre de regroupement et de préparation des équipes sportives militaires, CRPESM) chez les messieurs.

Asselah qui s'est imposée par ippon en moins d'une minute devant Sarah Kerjadj (DS Baba Hassen), s'offrant un deuxième titre national après celui de la catégorie des +78 kg, s'est réjouie de son parcours lors de ce championnat d'Algérie.

"Je suis très contente d'avoir réalisé le doublé. Maintenant cap sur la préparation du championnat d'Afrique, où j'espère décrocher une médaille d'or", a déclaré Asselah à l'APS.

L'entraîneur des "Pétrolières", Salima Souakri, a salué la "performance" de ses athlètes qui ont réussi à s'adjuger 5 médailles d'or sur les 8 mises en jeu.

"C'est une grande satisfaction, mes filles ont confirmé encore une fois leur domination sur le judo féminin. Ces résultats sont le fruit de beaucoup de travail et de la stabilité du staff technique", a estimé Souakri.

Cette journée a également vu le déroulement des finales de deux autres catégories. La finale des -48 kg (dames) a été remportée par Imène Rezoug (CJF Alger) et celle des -60 kg (messieurs) a été dominée par Mohamed Rebahi (AS Sûreté nationale).

Le nouveau président de la Fédération algérienne de judo (FAJ), Rachid Laras, s'est félicité de la "réussite" de ce championnat, marqué par une "bonne organisation" et l'"émergence de quelques juniors venus concurrencer les seniors".

"Dans l'ensemble, je pense que le niveau est satisfaisant, maintenant c'est aux entraîneurs nationaux de sélectionner les meilleurs athlètes pour le championnat d'Afrique prévu dans un mois", a déclaré Laras.

Il a saisi l'occasion pour parler des critères de sélection en vue du championnat d'Afrique prévu en avril prochain à Madagascar.

"Les athlètes sacrés ont, certes, de fortes chances d'être sélectionnés pour le championnat d'Afrique, mais il y aura d'autres critères de sélection pour les judokas de renom qui ont raté leur participation au championnat d'Algérie", a expliqué Laras.

Résultats techniques de la 3e et dernière journée :

Messieurs :

-60 kg :

1. Mohamed Rebahi (AS Sûreté nationale)

2. Salim Rebahi (GS Pétroliers)

3. Salah Chioukh (CRPESM)

--. Ishak Manseri (GS Pétroliers)

Open :

1. Mohamed Lili (CRPESM)

2. Bilal Zouani (AS Sûreté nationale)

3. Houari Belhadef (CRPESM)

--. Mahfoud Djebari (GS Pétroliers)

Dames :

-48 kg :

1. Imene Rezoug (CJF Alger)

2. Hadjer Mercem (USM Alger)

3. Sihem Sidali (DS Baba Hassen)

--. Samia Boulabes (GS Pétroliers)

Open :

1. Sonia Asselah (GS Pétroliers)

2. Sarah Kerjadj (DS Baba Hassen)

3. Lydia Zehani (JC Tizi Ouzou)

--. Sarah Soukane (USM Alger)

