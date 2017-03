Le ministre de l’Industrie et des mines : l’acte d’investir est en augmentation constante

«L’investissement est en croissance constante, depuis 2015 », a affirmé, dimanche, le ministre de l’industrie et des mines, Abdeslam Bouchouareb, durant l’émission l’Invité de la rédaction de la chaine 3 de la Radio Algérienne.

Se voulant convaincant, le ministre signale que durant le seul exercice de 2016, ils sont 7.780 projets d’investissements à avoir été concrétisés, représentant en valeur, une croissance de 19% et en emploi de 15% comparativement à l’année précédente. Il relève, en outre, que c’est la première fois que l’on note une augmentation (+24%) de l’impôt sur les bénéfices des entreprises.

Il rappelle que l’investissement est désormais encadré par un Conseil national présidé par le Premier ministre.

A propos du secteur public, il indique que celui-ci est animé par un Conseil de participation de l’Etat et qu’à un niveau inférieur, la nouvelle loi sur l’investissement a institué une commission de recours en faveur des opérateurs se sentant lésés des avantages que leur confère la loi.

A un autre niveau, M. Abdesselam Bouchouareb cite deux comités rattachés à son ministère, chargés, successivement de l’amélioration du climat des affaires et du suivi de l’exécution du pacte économique et social. Il explique que ces structures ont pour rôle de cerner toutes les problématiques vécues sur le terrain par les agents économiques et de faciliter l’acte d’investir en veillant à protéger la production nationale.

Indépendamment des mécanismes liés à l’investissement, le ministre tient a rappeller les questions liées au financement des projets industriels, au foncier industriel et à l’accès à l’énergie, auxquels, dit-il, viennent s’ajouter les permis de construire, « autant de problème que rencontrent les investisseurs sur le terrain ».

Dans la perspective de relance de l’économie, le ministre rappelle, en outre, que six lois avaient été initiées dont, annonce-t-il, celles sur l’investissement, la PME, la métrologie et la normalisation ont déjà été entérinées par les deux chambres. Il reste, ajoute-t-il, à faire voter la révision de la loi minière et celle sur les partenariats public – privé « dont il avait été fait référence durant la tripartite ».

La différence par rapport au passé, tient-il a souligner, c’est qu’en même temps qu’ont été votées ces lois, tous les textes d’application les concernant ont tous été adoptés et publiés.

Pour l’exemple, il citera le Code des investissements dont, indique-t-il, les six décrets d’application ont été publiés au Journal officiel. Il en est de même, déclare-t-il, pour l’ensemble des textes de loi qui ont été présentés à l’APN et au Sénat.