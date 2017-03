Treize contrebandiers arrêtés dans le sud du pays

Treize (13) contrebandiers ont été arrêtés samedi dans le sud du pays par des détachements de l'Armée nationale populaire (ANP), qui ont saisi des véhicules, des denrées alimentaires et d'autres objets, indique dimanche un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements de l'ANP ont arrêté, le 11 mars 2017 à El Oued (4e Région militaire), Bordj Badji Mokhtar et In Guezzam (6e RM), treize (13) contrebandiers et saisi trois (03) véhicules tout-terrain, un (01) camion, 5,5 quintaux de denrées alimentaires, 23 groupes électrogènes, 24 marteaux piqueurs et 6192 unités de différentes boissons", précise la même source.

Par ailleurs et dans le cadre de la lutte contre l'immigration clandestine, des détachements de l'ANP, des éléments de la Gendarmerie nationale et des Gardes-frontières "ont intercepté dans des opérations distinctes menées à Tlemcen (2e RM), Constantine (5e RM), et Bordj Badji Mokhtar (6e RM), 28 immigrants clandestins de différentes nationalités" de pays africains.

Dans le même contexte, des unités des Gardes-côtes "ont déjoué à Mostaganem (2e RM) une tentative d'émigration clandestine de (04) personnes, à bord d'une embarcation de construction artisanale", souligne le MDN.