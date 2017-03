La hausse des températures « n'a rien d'anormal », des pluies attendues pour lundi

La situation météorologique marquée par une hausse des températures ces derniers jours est « naturelle » et « n'a rien d'anormal », a assuré dimanche, la directrice de communication de l'Office national de météorologie (ONM), Houaria Benrekta, annonçant des pluies dans les prochaines heures.

« La situation météorologique actuelle est naturelle et stable, et les températures enregistrées n'ont rien d'anormal vu qu'il s'agit d'une période de transition entre l'hiver et le printemps », a indiqué la responsable à l'APS.

Elle a précisé « qu’il n'y a pas de canicule, même s'il y a une hausse de températures dans certaines régions, à l'exemple du pic de 30° enregistré vendredi dernier à la station de Tafraoui à Oran ».

Elle a expliqué qu' « il devrait y avoir un équilibre dans la saison », rappelant, à cet effet, que « des quantités importantes de pluies ont été enregistrées au début de l'hiver, où certaines stations ont enregistré jusqu'à 300 mm en un mois ».

Elle a annoncé, à ce propos, que des pluies sont attendues dans les prochaines heures à travers une « faible » dépression qui devrait toucher le pays à partir de l'Ouest dé lundi soir pour atteindre ensuite le Centre.

Les températures connaîtront également une baisse avec une moyenne de 18° et 20°, a-t-elle indiqué.

Il est à rappeler que dans ses prévisions pour l'hiver 2017, le Centre climatologique national (CCN) avait annoncé que la saison devrait connaître, globalement, une pluviométrie variable à travers les différentes régions du pays, allant d'un « déficit » en décembre à un "excédent" en janvier et février.

Selon ce centre qui relève de l'ONM, pour le mois de février qui vient de s'écouler, les précipitations prévues seraient « normales à en dessous » de la normale sur les régions côtières et proches côtières ouest, et « légèrement au-dessus » de la normale sur le centre et l'est du pays (les régions côtières, proches côtières et de l'intérieur et des Hauts plateaux).

Elles seraient « légèrement en dessous » de la normale sur les régions de Tizi-Ouzou, Bejaia et Bouira, et « légèrement au-dessus » de la normale sur le Sahara central et oriental.

Selon les données du CCN, la pluviométrie était « très variable durant l'année agricole 2015/2016, marquée par un important déficit durant la saison d'hiver avec un mois de décembre très sec, où on a recueilli des valeurs mensuelles les plus basses jamais enregistrées depuis 1950 sur tout le territoire national.

Contrairement, le printemps a été « plutôt normal, voire excédentaire » vers les régions de l'intérieur et des Hauts plateaux, a fait observer le centre. APS