Tayeb Zitouni à la Chaine 1: 16 000 heures de témoignages de Moudjahidines enregistrées au niveau national

Plus de 16 000 heures de témoignages de moudjahidines ont été amassés par le Centre d'études et de recherche sur le mouvement national et la Révolution du 1er novembre 1954 (CNERMN54). C’est ce qu’a indiqué, ce matin, sur les ondes de la Chaine 1, le ministre des Moudjahidines, Tayeb Zitouni.

L’écriture de l’histoire de la guerre de libération nationale demeure un immense défi à relever, nombre de ceux qui ont en été les acteurs ayant disparu ou bien ne trouvant pas les canaux par les biais desquels ils peuvent faire part de leur témoignage.

Fort heureusement certains des acteurs de l’héroïque épisode de la guerre d’indépendance se sont mis à transcrire leurs témoignages. De hauts responsables du FLN/ALN, tout comme d’humbles combattants ont pris la plume pour faire le récit de leurs vécus sous la domination coloniale.

L’initiative du ministère des Moudjahidine vise à consigner les témoignages de ces nombreux artisans de la guerre de libération n’ayant pas eu la possibilité de s’exprimer.

L’installation de studios d’enregistrements au niveau des musées et des centres de repos a permis à des moudjahidines et moudjahidates, jusque là confinés dans l’ anonymat, de s’exprimer pour décrire leur quotidien dans les rangs de l’Armée et du Front de libération nationale.