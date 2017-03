Réforme des finances publiques: l'Algérie et l'UE signent une convention

L'Algérie et l'Union européenne (UE) ont signé, lundi à Bruxelles, une convention de financement par l'Union d'un programme d'appui à la réforme des finances publiques d'un montant de 10 millions d'euros.

La convention a été signée par le ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Ramtane Lamamra, et par la haute représentante de l'UE aux Affaires étrangères et la politique de sécurité, Federica Mogherini, à l'occasion de la 10ème session du Conseil d'association Algérie-UE.

Ce programme vise à "améliorer les performances de la gestion des finances publiques" à travers un appui à la mise en úuvre du Plan stratégique de modernisation des finances publiques, adopté par l'Algérie en mars 2016, avance une source diplomatique.

"Les actions prioritaires prévues dans le cadre de ce programme vont permettre au ministère des Finances d'aller vers une gestion budgétaire efficace, permettant une meilleure maîtrise de la dépense, axée sur la qualité et les résultats", a-t-on expliqué.

Ce programme devrait également "renforcer l'approche pluriannuelle dans le cadre de la préparation du budget en donnant une plus grande visibilité de l'évolution du budget sur trois ans", selon la même source.

Il devrait, en outre, "renforcer les marges de manúuvre" dont le gouvernement peut bénéficier pour rendre compatibles les programmes de dépenses aux objectifs macro-économiques et aux capacités financières de l'Algérie.

Les actions prévues dans le cadre de ce programme vont toucher l'ensemble des directions du ministère des Finances, notamment la Direction générale du domaine national (DGDN) pour "favoriser le climat des affaires et la transparence", a-t-on ajouté.