Plus de 18.000 artisans bénéficieront de cycles de formation en entrepreneuriat jusqu'en 2020

Quelque 1.500 cycles de formation seront organisées jusqu'en 2020, dans différentes spécialités, au profit de plus de 18.000 artisans, dans le cadre du développement de l'entrepreneuriat, a indiqué à l'APS le Directeur général de l'artisanat au ministère délégué chargé de l'artisanat, Sidali Sbaa.

A cet effet, un nouveau programme intitulé "Elargis ton champ d'activité" a été tracé en coordination avec le secteur de l'artisanat et le Bureau international du travail (BIT), lequel prévoit trois cycles de formation au profit de 3.000 artisans pour leur inculquer les méthodes à suivre pour étendre leur activité, a précisé M. Sbaa.

Un autre programme a été élaboré sur le développement de compétences de merchandising, en coordination avec le BIT. Ce programme initie les formateurs aux techniques et modes de participation aux expositions et foires (techniques de merchandising).

Trois cycles de formation seront organisées au profit de 50 formateurs accompagnateurs (cadres des chambres d'artisanat et des métiers), outre 'organisation

de 300 autres cycles de formation jusqu'en 2020 au profit de 4.500 artisans pour l'initiation au merchandising.

Par ailleurs, le secteur accorde une importance particulière au développement de l'entrepreneuriat féminin, avec l'élaboration de programmes de formation sur la méthode à suivre pour "le développement de l'entrepreneuriat par les femmes artisans et chefs d'entreprises", a affirmé le responsable.

Plusieurs formatrices (cadres des chambres d'artisanat et des métiers) bénéficieront d'une formation sur le merchandising.

Les femmes artisans participeront, dans le cadre du programme élaboré par les secteurs de l'artisanat et de la solidarité nationale, aux campagnes de sensibilisation aux cycles de formation et aux concours notamment celui des femmes chef d'entreprises pour le développement de l'entrepreneuriat.

En vue de renforcer, encourager et développer l'innovation, notamment en termes de design et conception, M. Sbaa a fait savoir que 1.000 artisans seraient formés également dans cette spécialité, estimant nécessaire d'accorder plus d'importance aux métiers en incitant les artisans à créer des PME dans diverses spécialités.

Le nombre de bénéficiaires de formation sur la création d'entreprises spécialisées dans l'artisanat a atteint 26.784 artisans de 2005 jusqu'à fin 2016 dont 17.174 hommes et 9.610 femmes.

Six enseignants formateurs et 91 formateurs dans la méthodologie de gestion ont été formés outre le renforcement du savoir-faire des formateurs accompagnateurs, a rappelé le responsable.

L'objectif du secteur à travers le soutien de la formation dans le domaine de l'entrepreneuriat est de contribuer à la diversification de l'économie et de rattraper le grand déficit enregistré dans plusieurs métiers et spécialités, a-t-il précisé.

M. Sbaa a rappelé les mesures prises jusqu'à présent pour l'insertion des artisans dans le domaine de l'entrepreneuriat à travers la mise en place d'ateliers d'artisanat, la participation à la création d'emplois et la diversification de la production pour faire face au contexte économique difficile que traverse le pays en raison de la chute des prix du pétrole.

Dans le souci de concrétiser cette démarche visant à développer l'entrepreneuriat, une sous-direction chargée du développement de l'entrepreneuriat et de l'innovation a été mise en place ces dernières années au niveau de la Direction générale de l'artisanat et des métiers. Cette nouvelle structure a pour mission la proposition de programmes pour renforcer les capacités de création, de gestion et de développement de l'artisanat et métiers.

Elle est également chargée des opérations d'évaluation et d'exécution de toutes les activités liées au développement de la sous-traitance outre la participation à l'élaboration de programmes de promotion de l'innovation, du design et de la conception, des techniques d'industrialisation ainsi que la consolidation des relations avec les entreprises spécialisées.

Cette structure veille également à l'amélioration des capacités de gestion et d'initiative dans le domaine de l'entrepreneuriat.

Des cycles de formation visant à soutenir l'esprit d'entrepreneuriat sont organisés depuis 2004 en coordination avec le Bureau internationale du Travail (BIT), rappelle-t-on. APS