Cross-country/Mondiaux-2017 : l'Algérie avec 14 athlètes

Quatorze (14) athlètes représenteront l'Algérie aux Championnats du monde 2017 de cross-country, prévus le 26 mars à Kampala (Ouganda), a annoncé mardi la Fédération algérienne d'athlétisme (FAA).

"L'Algérie sera représentée par six juniors (garçons), six seniors (dames), ainsi qu'une junior (fille) et un senior (homme)", a indiqué la FAA.

Les juniors garçons sont : Abed Saber, Cherrad Oussama, Abed Akram, Drablia Mohamed Amine, Farès Izzeddine et Baâli Fouad, soit les six premiers au classement du championnat national de cross-country, disputé samedi à Sidi Bel-Abbès.

Chez les seniors (messieurs), Rabah Abboud du Centre de regroupement et de préparation des équipes sportives militaires, sera l'unique représentant algérien dans ces Mondiaux-2017 de cross.

Chez les dames, l'Algérie sera représentée par Kenza Dahmani, Souad Aït Salem, Nawel Yahi, Amina Bettiche, Rima Chennah et Senani Rihame, au moment où Sarah Houaouti sera l'unique représentante chez les juniors filles.

"L'objectif des juniors (garçons) est de terminer au moins parmi les 10 premières équipes. Les seniors dames devront se classer entre la 6e et la 8e place, tandis que Sarah Houaouti et Rabah Abboud essayeront de décrocher un classement honorable", a indiqué l'instance fédérale.

Le départ de la délégation algérienne à Kampala est prévu le 23 mars, sous la direction du Directeur de l'organisation sportive de la FAA, Achour Chaouki. Les athlètes seront encadrés par le Directeur des jeunes talents de l'instance fédérale, Djamel Belaïd.