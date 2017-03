Equipe nationale : Maxime Lopez approché par la FAF

Le milieu de terrain offensif de l'Olympique Marseille Maxime Lopez a confié mardi avoir été contacté par des représentants de la Fédération algérienne (FAF), préfèrant cependant se concentrer sur son avenir avec l'équipe de France des moins de 20 ans (U-20).

"Des personnes de la fédération algérienne ont essayé de m'approcher. Mais pour l'instant je suis focalisé sur l'équipe de France. Il n’y a pas eu de suite", a-t-il expliqué dans un entretien accordé au quotidien phocéen La Provence.

Maxime Lopez (19 ans), de mère Algérienne, est considéré comme la révélation de la formation marseillaise cette saison.

Mis de côté par les anciens entraîneurs de l'OM, Marcelo Bielsa, Michel et Franck Passi, Maxime Lopez a pu obtenir du temps de jeu avec Rudi Garcia, devenant un titulaire à part entière.

"Mon objectif premier, c'est la coupe du monde U-20 en Corée du Sud (20 mai-11 juin). Je ne me projette pas plus loin. J'ai été présélectionné pour un mini-tournoi. Jeudi, je saurai si je suis retenu. L'objectif, c'est d’être performant avec cette sélection et de faire le Mondial", a-t-il conclu.

Le frère aîné de Maxime Lopez, Julien (25 ans), avait été sélectionné avec l'équipe algérienne des moins de 17 ans (U-17), prenant part au Mondial de la catégorie qui s'est disputé au Nigeria en 2009.