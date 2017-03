Libye: affrontements entre groupes armés à Tripoli

Des affrontements opposaient mardi des groupes armés dans l'ouest de la capitale libyenne Tripoli, ont rapporté des médias.

Les combats ont commencé lundi soir dans les quartiers résidentiels et commerciaux de Hay al-Andalous et Gargaresh. Des tirs et des explosions ont été entendus mardi matin dans ces deux quartiers situés à deux kilomètres à l'ouest du centre de Tripoli, des témoins faisant état de "combats de rues", selon ces sources.

Plusieurs axes routiers étaient bloqués et la plupart des habitants n'étaient pas en mesure de se rendre à leurs lieux de travail ou à leurs écoles en raison des violences, selon les mêmes sources.

La direction de la police à Tripoli, dépendant du ministère de l'Intérieur du gouvernement d'union nationale (GNA), a indiqué qu'elle était "en train", avec "la force qu'elle soutient", de "purger" la région des "hors la loi". Aucun bilan d'éventuelles victimes n'a été communiqué.