Création d'une société algéro-chinoise pour la fabrication d'équipements pétroliers

La société nationale Poval (filiale du groupe mécanique public AGM) a signé mardi à Alger avec l'entreprise chinoise Shandong Kerui Well Control Equipement, un mémorandum d'accord portant création d'une société mixte pour la production et la commercialisation d'équipements pétroliers.

Le mémorandum a été paraphé par le P-dg de Poval, Boualem Latreche Bouteldja, et le vice-président de l'entreprise chinoise, Sun Qinghong, en présence du ministre de l'Industrie et des mines, Abdesselam Bouchouareb.

Créée selon la règle 51/49% du capital qui régit les investissements étrangers en Algérie, cette nouvelle société fabriquera essentiellement des outillages pétroliers appelés têtes de puits, l'un des équipements les plus importants dans l'industrie pétrolière.

Sa production sera destinée au groupe Sonatrach qui importe annuellement pour 200 à 400 millions de dollars de têtes de puits, d'après les chiffres avancés par M. Bouchouareb qui a expliqué que la mise en place de cette société s'inscrivait dans le cadre la politique de substitution aux importations.

L'usine sera installée courant 2017 au niveau du site industriel de Poval à Berrouaghia (Médéa), sur une superficie de 47 hectares et devra entamer sa production en 2018.

Elle prévoit de produire un (1) millier de têtes de puits pour sa première année de démarrage, a avancé le P-dg du groupe AGM, Bachir Dehimi, ajoutant que le domaine d'activité de cette société mixte comprendra également d'autres types d'équipements pétroliers.

Le niveau d'intégration local des équipements, qui seront fabriqués sous le label du partenaire technologue chinois, est estimé à plus de 70% et assuré essentiellement par Poval et d'autres filiales d'AGM.

"La tête de puits est un produit très complexe, fortement demandé par l'industrie pétrolière locale et qui relève de la technologie de pointe", a fait savoir M. Bouteldja.

La société Shandong Kerui Well Control Equipement est une filiale du groupe chinois Shandong Kerui Holding, spécialisé dans la fourniture des équipements pétroliers, et présente dans une soixantaine de pays.

En marge de la cérémonie de signature, M. Bouchouareb a fait savoir que trois (3) grands projets d'investissements en partenariat avec des étrangers entameraient leur production durant le premier semestre 2017.

Il s'agit du premier laminoir du complexe sidérurgique de Bellara (Jijel) qui lancera sa production en juin prochain, du complexe de fer et d'acier de Tosyali en avril à Oran (partenariat algéro-turc), ainsi que du complexe textile algéro-turc de Relizane qui devra être opérationnel dès juin. APS