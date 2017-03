Protection civile de la wilaya d'Alger : Simulation d'incendie sur un chalutier au port El Djamila

Les services de la Protection civile de la wilaya d'Alger ont effectué mardi un exercice de simulation d'incendie sur un chalutier au port El Djamila à Ain Beniane (ouest d'Alger).

Cette manoeuvre exécutée par 6 unités de la Protection civile, composée de plus de 60 agents de différents grades, est la deuxième du genre après celle exécutée la semaine dernière au niveau du port d'Alger, visait à déterminer le niveau de préparation des agents de protection civile et à évaluer la disponibilité et la capacité opérationnelle du personnel dans le cadre des interventions pour faire face aux catastrophes marines, a déclaré à l'APS le lieutenant Khaled Ben Khelfallah.

L'opération qui a duré 1 heure (de 10:00 à 11:00), simule un incendie au niveau d'un bateau de pêche faisant quatre (4) victimes.

Cette simulation, a expliqué le responsable, s'inscrit dans le cadre du programme de la célébration de la journée internationale et magrébine de la protection civile et du renforcement du programme des activités des services de la protection civile qui s'emploie à mieux gérer les catastrophes.

Cette manoeuvre visait, selon le même responsable, à déterminer le niveau de préparation et de performances des unités d'intervention et évaluer la capacité opérationnelle du matériel et du personnel dans le cadre des interventions pour améliorer la coordination avec les différents services concernés.

Les services de la protection civile de la wilaya ont mobilisé pour cette manoeuvre, exécutée avec succès, selon le même responsable, quatre (4) camions citernes, deux (2) ambulances, un (1) zodiaque et deux équipes d'hommes grenouilles.

Cet manoeuvre est un "exercice de simulation positif" pour renforcer les capacités de la sécurité maritime à travers le littoral algérien, a déclaré à l'APS la directrice de la pêche de la wilaya d'Alger, Rabéa Zerrouki qui a assisté à l'exercice de simulation.

La protection civile, assure en collaboration avec la direction des transports, une formation au profit des établissements de pêche au niveau national, renouvelable chaque 5 ans afin de consolider les règles de sécurité maritime, a ajouté la même responsable.

Les services de la protection civile de la wilaya d'Alger, organise dans le cadre de la journée internationale et maghrébine, des portes ouvertes et des campagnes de sensibilisation pour le don de sang et les visites aux maisons des personnes âgées, et ce jusqu'au 18 mars. APS