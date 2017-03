Sellal souligne à Addis Abeba les acquis de l'UA et les défis à relever

Le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, a souligné, mardi à Addis Abeba, les "avancées considérables" que l'Union africaine (UA) n'a cessé de réaliser dans tous les domaines, tout en relevant les "défis complexes et multiples" qui interpellent encore l'organisation continentale.

Dans un message qu'il a transmis en sa qualité de représentant personnel du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, à la cérémonie de passation de témoin entre les membres sortants et entrants de la Commission de l'UA, M. Sellal a mis en exergue, au titre des avancées, que l'UA se positionne désormais comme "un interlocuteur fiable et un véritable partenaire, capable d'intégrer les mutations et développements que connaît le monde d'aujourd'hui".

Il a fait remarquer que ces avancées "n'auraient pu être possibles sans l'engagement ferme et renouvelé des Etats membres", mais aussi grâce à une "contribution de qualité" de la Commission de l'UA qui "a £uvré sans relâche à assurer la mise en oeuvre effective des décisions de ses organes délibérants".

Le Premier ministre a rappelé, dans ce cadre, "l’engagement personnel et renouvelé du président Abdelaziz Bouteflika à accompagner les efforts de l’Afrique et renforcer la contribution de l’Algérie dans la réalisation des aspirations et objectifs majeurs du continent, articulée autour des priorités centrales de l’Agenda stratégique de développement de l’Afrique 2063".

M. Sellal a observé, cependant, qu’en dépit de ces avancées, "il reste des défis complexes et multiples qui interpellent l’Organisation continentale et ses Etat membres, en vue d’assurer véritablement leur prise en charge et, partant, la réalisation des objectifs stratégiques de développement et d’intégration de l’Afrique".

Au centre de ces défis, il a mis un accent tout particulier sur "la coordination entre les Etats membres pour une lutte plus efficace et déterminante contre le terrorisme et le crime organisé".

La réforme institutionnelle de l’Organisation, le financement durable de l’UA, tout comme la réalisation de la paix et de la sécurité partout en Afrique, ainsi que de la mise en £uvre de l’Agenda de développement de l’Afrique 2063, "demeurent des objectifs majeurs et prioritaires", a-t-il dit.

M. Sellal a, par ailleurs, tenu à souligner la nécessité de "préserver l’héritage panafricain, depuis les luttes africaines de libération, qui constitue le socle sur lequel les peuples africains ont pu bâtir une nouvelle ère, celle de la liberté et de l’émancipation".

Il a, dans le même temps, marqué son "appréciation quant aux efforts continus et aux avancées notables enregistrées grâce à une mobilisation accrue de l’UA en faveur de la promotion des valeurs universelles de démocratie, des droits de l’homme et de la gouvernance politique et économique".

M. Sellal a conclu ses propos en rappelant "l’engagement personnel renouvelé" du Président Bouteflika, ainsi que de l’Algérie de voir "se réaliser la vision des pères fondateurs d’une Afrique en paix, d’une Afrique prospère et intégrée".

Au début de son intervention, le Premier ministre a félicité les nouveaux membres élus de la Commission de l’UA et à rendu un hommage appuyé aux membres de la Commission sortante, à leur tête sa présidente, Mme Nkosazana Dlamini Zuma.

Lutte contre le terrorisme : Bouteflika désigné par ses pairs africains Coordonnateur de l'Afrique

Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a été désigné par ses pairs africains, Coordonnateur de l'Afrique pour la lutte contre le terrorisme, mardi à Addis-Abeba à l'occasion de la cérémonie de passation de témoin entre les Commissions sortante et entrante de l'Union Africaine (UA).

La cérémonie s'est déroulée en présence du Premier ministre Abdelmalek Sellal en sa qualité de représentant personnel du président de la République.

L'annonce a été faite par le président en exercice de l'UA, le président Alpha Condé devant les membres du Bureau de la Conférence, et ce en reconnaissance et en hommage à "l'engagement personnel et renouvelé" du Chef de l'Etat dans la lutte contre le terrorisme international, tout comme la contribution significative et avérée de l'Algérie dans la mobilisation internationale autour de la lutte contre ce fléau.

Cette confiance est un "témoignage fort" pour les politiques qu'il a menées en Algérie afin de stabiliser le pays et pour les acquis enregistrés par l'Algérie dans les domaines politique, économique et social, et ce grâce à la politique de dialogue, la réconciliation nationale et la concorde civile.

Elle vient également appuyer son rôle et son engagement personnel dans le règlement des conflits en Afrique, notamment par la voie politique et du dialogue. APS

Passation de témoin entre les membres de la Commission de l'UA : Sellal présent à la cérémonie

Le Premier ministre Abdelmalek Sellal, a pris part mardi à Addis-Abeba à la cérémonie de passation de témoin entre les membres sortants et entrants de la Commission de l'Union africaine (UA), en sa qualité de représentant personnel du président de la République Abdelaziz Bouteflika qui est également vice-président de l'UA.

Cette cérémonie a vu la participation d'un certain nombre de Chefs d'Etat et de gouvernement, notamment ceux des pays membres élus, en janvier 2017, en qualité de membres du bureau de la conférence de l'UA, dont le président Alpha Condé de Guinée, le président Mussevini de l'Ouganda et le Premier ministre du Swaziland.

La cérémonie a également vu la participation du président Mahamadou Issoufou du Niger et de plusieurs ministres des Affaires étrangères, représentant leurs pays.

Pour rappel, lors du Sommet de l'Union africaine de janvier 2017, les Chefs d'Etat et de gouvernement ont élu Moussa Faki Mahamat, ancien ministre des Affaires étrangères du Tchad, pour succéder à Mme Nkosazana Dlamini Zuma, qui a été à la tête de la Commission de l'UA depuis 2012.

Il est à souligner également que l'ambassadeur algérien Smail Chergui a été le seul membre de la Commission sortante à se voir réélire au poste de Commissaire à la paix et la sécurité de l'Union africaine.

La cérémonie de passation de témoin s'est achevée par la remise de diplômes et de médailles de mérite aux membres sortants de la Commission, en reconnaissance de leurs contributions respectives à la réalisation des aspirations et objectifs de développement de l'Organisation continentale. APS