Ould Salek à la Radio Algérienne : « le procès de Eguedim Izik est en soi une condamnation du régime marocain »

La cause sahraouie connait de nombreux rebondissements devant les velléités marocaines à surseoir à la légalité internationale et son obstination à remettre en cause des décisions relevant de la légitimité internationale par la répression et l’organisation d'un énième procès injuste contre des prisonniers sahraouis dont les membres du groupe Gdeim Izik.

Le MAE de la RASD a tenu à dénoncer mardi à l’occasion de ces condamnations qui rappellent selon M. Ould Salek un « remake des jugements contre des Algériens à l’époque coloniale et les jugements proférés contre Nelson Mandela par l’apartheid en Afrique du Sud », lors de son passage sur les ondes de la Radio Algérienne

L’invité de la chaine 1 de la Radio Algérienne a indiqué que le Maroc, colon depuis 1975, a fait une guerre d’extermination contre le peuple sahraoui tuant impitoyablement des innocents et effacé des familles entières et emprisonné d’autres à Amgouna, Ouagder et la prison de Lakehal et en d’autres lieux du territoire sahraoui.

« Le Maroc, en témoigne toutes les organisations de défense des Droits de l’Homme, poursuit une oppression et de la torture systématiques, le rapt et le viol en plus de la du fait qu’il colonise le pays et spolie ses richesse », a martelé Ould Salek, ajoutant que cette procédure n’est qu’un procès contre du pouvoir marocain, lui-même, agissant outrageusement contre des citoyens d’un pays dont une partie est toujours colonisée.

« Nous considérons que le procès contre les prisonniers de Gdeim Izik et leur arrestation au Maroc est un acte de rapt de citoyens d’un autre Etat nommé Sahara Occidental », a-t-il souligné.

L’orateur a estimé qu’en acceptant les termes de la charte fondatrice de l’Union africaine (UA), le Maroc se contredit en bafouant toutes les lois qu’il a ratifiées dont les traités relatifs aux Droits humains.

Par ailleurs, M. Ould Salek a regretté que « la Ligue arabe se montre faible et incapable à tenir ses engagements quand à résoudre les différends en suspens dont la cause sahraouie »

Source : Radio Algérie Multimédia