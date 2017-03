Ouargla : plus de 2.780 inscrits à l’université de la formation continue

Le centre de l’Université de la formation continue (UFC) d’Ouargla accueille cette année 2.782 étudiants, un effectif en nette hausse par rapport aux années précédentes, ont indiqué des responsables de cet établissement.

Prodiguant deux types d’enseignement, résidentiel et à distance, ce centre entend répondre à la demande du marché local de l’emploi, s’articulant notamment autour de l’informatique, la gestion, le droit des affaires, la psychologie (orientation pédagogique et professionnelle) et l’anglais technique.

Après trois années d’études, ces filières sont sanctionnées par des diplômes en études universitaires appliquées, précise le directeur de ce centre, Rabah Bouanane.

La spécialité du droit des affaires attire le plus grand nombre d’inscrits avec 513 étudiants au niveau du centre UFC d’Ouargla et 154 autres au niveau de l’annexe de Touggourt, à 160 km de là.

La préférence pour cette filière est justifiée par les avantages et opportunités d’embauche qu'offrent les entreprises économiques, publiques et privées, établies dans la région explique M. Bouanane.

Les élèves du centre sont encadrés par 90 enseignants, dont 11 maitres de conférences, 16 enseignants secondaires et 63 contractuels et associés issus d’institutions administratives et économiques.

L’enseignement à distance suscite un grand intérêt de la part des étudiants, avec 922 inscrits pour une formation dans les spécialités du droit des affaires et de psychologie et de 260 inscrits dans les spécialités d’informatique, de gestion et d’anglais technique.

Selon M. Bouanane, l’adoption de l’administration électronique (e-administration), exploitant les nouvelles technologies de l’information et de la communication dans l’enseignement et la gestion, a largement contribué au succès de l’université continue.