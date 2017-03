Législatives 2017: Bensalah appelle à une participation "record" au prochain rendez-vous électoral

Le président du Conseil de la nation, Abdelkader Bensalah a appelé, mercredi à Alger, à doubler d'effort "pour inciter le citoyen à une participation record" aux prochaines élections législatives qui revêtent une importance extrême".

Intervenant à la réunion de la Commission des affaires juridiques, administratives et des droits de l'homme, consacrée à l'élaboration du règlement intérieur du Conseil, M. Bensalah a affirmé qu'"il est nécessaire aujourd'hui, au moment où le peuple s'apprête à se rendre aux urnes, de doubler d'effort en vue d'inciter le citoyen à une participation record à ce rendez-vous électoral d'une extrême importance".

"Une large participation populaire est à même de garantir des assemblées élues représentatives et influentes, à la hauteur des espérances du peuple algérien", a estimé le président du Conseil.

La promulgation de la loi organique portant régime électoral et la création de la Haute instance indépendante de surveillance des élections (HIISE) et sa constitutionnalisation sont des mesures qui attestent "assurément" de la bonne foi et du souci permanent "d'œuvrer à la garantie de la régularité et de la transparence des élections, pour le parachèvement de l'édification de l'Etat de Droit", a-t-il soutenu.

L'adoption de la Constitution de février 2016 vient finaliser la série de réformes "profondes" ayant inclus toutes les lois règlementant et confortant la pratique démocratique dans le pays, qu'il s'agisse d'élections, de partis ou bien d'autonomisation de la femme dans le cadre des assemblées élues, a souligné M. Bensalah.

Les amendements qui s'inscrivent dans le cadre des réformes "profondes et globales", initiées par le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, ont permis d'asseoir "les fondements de l'édification d'un Etat moderne, conforter la réconciliation nationale et préparer le pays à accéder au développement", a-t-il estimé.