L'Algérie condamne "énergiquement" le double attentat terroriste perpétré mercredi à Damas

L'Algérie a condamné "énergiquement", jeudi, le double attentat terroriste perpétré mercredi dans la capitale syrienne Damas, réitérant sa "forte" indignation face à ces "actes criminels" et réaffirmant l'impératif d'une solution politique pacifique, "seul moyen à même de rétablir la sécurité et la stabilité en Syrie".

"Nous condamnons énergiquement le double attentat terroriste perpétré mercredi dans la capitale syrienne Damas", a affirmé le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Abdelaziz Benali Cherif dans une déclaration à l'APS, ajoutant que "face à ces actes ignobles, nous présentons nos condoléances aux familles des victimes et exprimons notre solidarité avec la Syrie, pays frère".

"Tout en réitérant notre forte indignation face à de tels actes criminels et en réaffirmant l"impératif de doubler d'efforts aux plans international et régional pour éradiquer le terrorisme, nous soulignons l'importance d'une solution politique pacifique, seul moyen à même de rétablir la sécurité et la stabilité en Syrie", a soutenu M. Benali Cherif.

"Nous souhaitons que le processus de dialogue sur la crise syrienne aboutisse à une issue à même de mettre fin à l'effusion de sang et à la souffrance du peuple syrien, préserver sa souveraineté, son indépendance et l'intégrité territoriale de son pays", a poursuivi M. Benali Cherif. APS