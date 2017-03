Sahara occidental : Brahim Ghali rencontrera vendredi le SG de l’ONU à New York

Le président sahraoui, Brahim Ghali, va rencontrer vendredi à New York le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, pour discuter notamment du blocage du processus de paix au Sahara occidental, a appris l’APS jeudi auprès du représentant du Front Polisario aux Nations Unies, M. Ahmed Boukhari.

Le président Brahim Ghali qui est arrivé hier à New York aura une rencontre avec Guterres vendredi après midi et va également s’entretenir avec plusieurs membres permanents et non permanents du Conseil de sécurité, a fait savoir M. Boukhari.

"La visite intervient à un moment important à plus d’un titre. Le processus de paix, la paix et la sécurité dans la région sont les objectifs de la diplomatie sahraouie", a-t-il déclaré.

M. Boukhari a souhaité que la rencontre de Brahim Ghali avec Guterres aboutisse à des "résultats positifs" pour relancer le processus de paix "bloqué par l’intransigeance et les man£uvres du Maroc".

La visite du président sahraoui intervient en pleines consultations sur la désignation du successeur de Christopher Ross, l’émissaire de l’ONU pour le Sahara occidental. Cette question va sûrement constituer l’un des sujets qui seront débattus au cours de cette rencontre, précisent d’autres sources à l’APS.

Brahim Ghali avait déjà transmis en février un message à Guterres sur la dangereuse impasse dans laquelle se trouve le processus de l’ONU depuis plusieurs années.

Le blocage du processus maintenu par le Maroc a été aggravé par la situation tendue dans la zone d’El Guergarat au sud du Sahara occidental où le Maroc veut construire une route traversant les territoires sous contrôle du Front Polisario en violation de l’accord du cessez-le-feu.

Face à cette situation, le Front Polisario a lancé dernièrement plusieurs appels aux Nations Unies et au Conseil de sécurité, les exhortant à intervenir pour dégeler le processus de paix à l’arrêt depuis 2012.

Le Conseil de sécurité est appelé à ce titre à assumer ses responsabilités en engageant un cinquième round des négociations, tel que prévu par la résolution 2285 de 2016 qui est restée jusqu’ici lettre morte.

Le Front Polisario a affirmé que la diplomatie du silence, fondée et inspirée par les manoeuvres du Maroc, a échoué et a conduit à l'échec du Conseil de sécurité en matière de prévention des conflits au Sahara occidental. APS