Un météore provoque la frayeur dans les montagnes du Nord du Pakistan

Un météore a illuminé le ciel dans une région montagneuse du Nord du Pakistan tard mercredi, ont indiqué des responsables locaux, semant la peur parmi les habitants.

L'incident s'est produit vers 21H00 (16H00 GMT), lorsque les habitants des villes de Gilgit, de Ghizer et Diamer ont aperçu un objet volant non identifié sillonner le ciel au dessus des monts pointus de cette région, aux fins des massifs de l'Hindou Kouch, du Karakoram et de l'Himalaya.

L’incident a fait le buzz sur les réseaux sociaux, les internautes ont publié des photos non authentifiées de ce qu'ils décrivaient comme étant l'objet lumineux.

«Le météore passant le mur du son a donné l'impression d'explosions », a expliqué, un haut responsable de l’administration locale, Sibtain Ahmed.

Les météorites sont en fait, des morceaux de comètes ou d'astéroïdes qui n'ont pas été complètement pulvérisés par la traversée de l'atmosphère de la terre.

Les scientifiques observent les météores comme source d’information sur le système solaire.