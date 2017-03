Le vice-président de la BM pour la région Mena en visite en Algérie à partir de dimanche

Le vice président du groupe de la Banque mondiale pour la région Afrique du Nord et Moyen-Orient (Mena), Hafez Ghanem, effectuera à partir de dimanche prochain une visite en Algérie pour discuter des perspectives de développement de l’économie algérienne, rapporte l’APS ce vendredi citant « des sources de cette institution financière internationale ».

Pour sa deuxième visite en Algérie, M. Ghanem sera accompagné de plusieurs responsables de la BM, notamment de Marie Françoise Marie-Nelly, la directrice du département Maghreb, M. Demba Ba, le représentant résident de la BM à Alger, et d'un haut responsable de la SFI, George Ghorra.

Durant cette visite de quatre jours, M. Ghanem aura plusieurs entretiens avec les autorités algériennes, a-t-on ajouté de même source.

Il est aussi question d'aborder les priorités économiques de l’Algérie à moyen et à long terme ainsi que l’état de coopération entre l’Algérie et cette institution de Bretton Woods.

La visite offrira également l’occasion d’évoquer les moyens de renforcer cette coopération, a-t-on précisé.

En matière de coopération, la Banque mondiale fournit à l’Algérie une assistance technique remboursable (ATR) à l’appui de son programme de développement, rappelle-t-on.

Il s’agit d’un instrument par lequel des pays non emprunteurs comme l’Algérie et les pays du Golfe engagent une coopération avec la banque internationale pour la reconstruction (BIRD) Il et SFI, deux institutions spécialisées du groupe de la Banque mondiale.

L’ATR est une opération prise en charge sur le budget des secteurs qui souhaitent y recourir dans le domaine de l’expertise et des services conseils où la Banque mondiale est plus compétitive.