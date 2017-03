Mostaganem : démantèlement d’un groupe terroriste appartenant à l’organisation autoproclamée «Daech»

Le service de la police judiciaire relevant de la sûreté de la wilaya de Mostaganem a démantelé, jeudi, un groupe de terroristes appartenant au groupe autoproclamé «Etat islamique (Daech/EI)» qui activait sur le territoire de la wilaya, a-t-on appris vendredi auprès de ce corps sécuritaire.

Le groupe, composé de neuf individus âgés entre 20 et 58 ans et tous originaires de Mostaganem, est spécialisé dans le recrutement des jeunes par le biais des réseaux sociaux et les convaincre de rejoindre les rangs de l’organisation terroriste Daesh en Syrie, a indiqué la même source.

Les membres du réseau ont été arrêtés après une opération de surveillance et de suivi, durant plus d'un mois, par les services de sécurité, a-t-on souligné.

Après achèvement de l'enquête, les neuf membres du groupe ont été présentés devant la justice. Sept d’entre eux ont été mis sous les verrous, un huitième sous contrôle judiciaire, tandis qu’un autre a reçu une convocation directe à comparaître, ont précisé les mêmes services sécuritaires.