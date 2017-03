Cinq casemates pour terroristes détruites dans le centre du pays

Cinq casemates pour terroristes ont été détruites et trois éléments de soutien aux groupes terroristes ont été appréhendés vendredi par des détachements de l'Armée nationale populaire (ANP) et des éléments de la Gendarmerie nationale, a indiqué ce samedi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

«Dans le cadre de la lutte antiterroriste, des détachements de l'Armée nationale populaire (ANP) ont détruit le 17 mars 2017 à Ain Defla, Tizi Ouzou /1RM et Bordj Bouariridj /5e RM, cinq casemates (05) pour terroristes, tandis que des éléments de la Gendarmerie nationale ont appréhendé trois éléments de soutien aux groupes terroristes à Oran et Sidi Belabès/2e RM», a précisé la même source.

Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des éléments de la Gendarmerie nationale et des gardes-frontières ont arrêté à Sidi Belabès et Tlemcen/2e RM, trois narcotrafiquants et saisi une quantité de kif traité s'élevant à 103,25 kilogrammes.

D'autre part, des gardes-frontières ont mis en échec, à Souk Ahras,Tébessa et El Taref /5e RM, des tentatives de contrebande d'une importante quantité de carburants s'élevant à 20.708 litres, tandis que 15 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été appréhendés à Bechar, Ouargla et Tlemcen.