Algérie-OMC : le 13ème round des négociations prévu pour le semestre en cours

Le 13ème round des négociations multilatérales pour l'accession de l'Algérie à l'Organisation mondiale du commerce (OMC) devrait se tenir au cours du premier semestre en cours, rapporte l’APS citant le dernier bulletin d'information de l'OMC sur les accessions publié sur son site web.

Cette date figure sur le calendrier évolutif des réunions des groupes de travail de l'accession des pays à l'OMC qui souligne que l'avis de convocation de cette réunion est en attente.

Depuis le dépôt de sa candidature en juin 1987 auprès de l'ex. GATT (remplacé par l'OMC en 1995), l'Algérie a mené, à ce jour, 12 rounds de négociations et a répondu à plus de 1.900 questions liées essentiellement à son système économique.

L'Algérie a aussi tenu plus de 120 réunions bilatérales avec une vingtaine de pays, qui ont été couronnées par la conclusion, jusqu'à maintenant, de six accords bilatéraux avec Cuba, Brésil, Uruguay, Suisse, Venezuela et l'Argentine.

Au cours du dernier round de négociations multilatérales, tenu en mars 2014 à Genève, les membres de l'OMC s'étaient félicités des progrès «substantiels» que l'Algérie avait accomplis en modifiant son régime commercial.

Selon un rapport de l'Organisation, l'Algérie avait renouvelé, à cette occasion, son engagement de mettre son régime commercial en conformité avec les règles de l'OMC et avait présenté les changements législatifs contenus dans le Plan d'action législatif révisé.

Les renseignements fournis par l'Algérie «relancent les négociations concernant son accession et constituent une base pour faire progresser le processus», avait déclaré l'ex président du Groupe de travail, l'ambassadeur Alberto DÆAlotto (Argentine), cité par ce rapport.

Pour rappel, l'Uruguayen Gustavo Miguel Vanerio Balbela a été désigné récemment comme nouveau président du groupe de travail de l'accession de l'Algérie à l'OMC en remplacement d'Alberto D'Alotto.

Créée le 1er janvier 1995, l'OMC a deux missions principales : définir de nouvelles règles du commerce international et régler les conflits commerciaux entre ses pays membres.