Le président de l’Association des exportateur Algériens : il faut laisser les entreprises dotées de capacités d’exportation s’installer à l’étranger

« On ne peut prétendre développer les exportations si nous continuons à rester confinés en Algérie ». L’internationalisation des entreprises est une « nécessité absolue » considère le président de l’Association nationale des exportateurs Algériens (ANEXAL).

S’exprimant, dimanche, à l’émission L’Invité de la rédaction de la chaine 3 de la Radio Algérienne, M. Ali Bey Naceri appelle la Banque d’Algérie à autoriser les entreprises ayant des possibilités d’exporter à s’installer à l’étranger.

Il rappelle que lors d’une récente rencontre avec des opérateurs économiques Nigériens à Niamey, ces derniers ont reproché à leurs homologues Algériens ne n’être pas présents à demeure.

Commentant, d'autre part, les efforts entrepris par le gouvernement pour réduire le volume des importations et le ramener à un seuil de 35 milliards de dollars annuellement, l’intervenant exprime ses doutes considérant qu’il s’agit là d’un défi « considérable ».

Il met en avant les « incontournables » que représentent les importations d’équipements et autres intrants, indispensables rappelle-t-il à l'outil de production nationale auxquelles il ajoute les sommes destinés à financer les produits alimentaires, le tout nécessitant, selon lui, une somme « incompressible » de 38 milliards de dollars.

Il estime impossible de descendre au dessous de ce seuil, signalant que tout le tissu industriel Algérien est extraverti, dans la mesure, dit-il, où s’il fonctionne bien, les importations de ces intrants et équipement vont aller en augmentant « de façon mécanique ».

M. Naceri note, d’autre part, que pour élever le niveau des exportations il faudrait parvenir à produire plus. Or, relève-t-il, le seul levier à avoir été actionné est celui de la réduction des importations. Ce qu’il convient de faire, di-t-il, c’est d’« augmenter nos recettes et de réduire nos vulnérabilités internes et externes », mais aussi élever la production et développer le niveau d’intégration de l’économie.

« Jusqu’à quand, questionne-t-il, par ailleurs, l’Etat va-t-il continuer à jouer le rôle d’acteur économique ». Il considère que réguler le marché par des décisions administratives est contre-productif, sinon insuffisant. Il faut, propose-t-il aller à l’écoute des acteurs économiques qui sont sur le terrain et laisser le marché « décider de lui-même et de ce qu’il faut ou non importer ».

Il existe, affirme-t-il, des filières qui sont excédentaires pour aller vers les marchés extérieux. « L’exportation, souligne-t-il, c’est un acte qui relève de l’entreprise qui recherche le profit et non pas un acte relèvant de la régulation ».