Premières Assises nationales sur la micro-entreprise : Le Premier ministre Abdelmalek Sellal promet de nouvelles mesures pour les jeunes entrepreneurs

Le Premier ministre Abdelmalek Sellal a indiqué dimanche à Alger que de nouvelles mesures allaient être prises pour les jeunes entrepreneurs désirant investir dans les activités de production.

"Nous allons prendre de nouvelles mesures pour tous les jeunes désirant investir dans des domaines producteurs qui couvrent les besoins du marché national", a affirmé M. Sellal devant un parterre de jeunes entrepreneurs réunis à l'occasion des premières Assises nationales sur la micro-entreprise.

"Nous devons aller vers le bon sens: produire tout ce qui est importé ici en Algérie. La volonté du gouvernement est d'orienter les futures micro-entreprises vers la production pour couvrir nos besoins", a insisté le Premier ministre.

Afin d'encourager ces jeunes entrepreneurs, M. Sellal a également annoncé un rééchelonnement du remboursement des crédits contractés par ces entreprises pour résoudre leurs problèmes en termes de liquidités.

"Nous n'allons pas vous donner de l'argent, nous allons juste vous aider à rapporter de l'argent par vous-mêmes", a-t-il dit.

Plus de 1000 jeunes entrepreneurs venus des différentes régions du pays prennent part à ces assises organisées par la Fédération nationale des jeunes entrepreneurs sous le haut patronage du président de la République, Abdelaziz Bouteflika.

Peu avant le début de la rencontre, M. Sellal a visité une exposition des start-up spécialisées dans le domaine des technologies de l'information et de la communication et a entendu des exposés sur les réalisations des jeunes ainsi que leurs préoccupations, insistant sur la nécessité de l'investissement local et la génération d'emplois.

681 milliards DA de crédits alloués aux mécanismes de soutien à l'emploi des jeunes

La totalité des crédits alloués, à travers les différents mécanismes de soutien aux jeunes, a atteint quelque 681 milliards de DA, a déclaré M. Sellal, précisant que le remboursement de ces crédits s’effectue de manière régulière.

M. Sellal qui intervenait à l’ouverture des assises de la micro-entreprise a précisé que les retards dans le remboursement des crédits ne représente que 19%, ajoutant que cette opération (de remboursement) se déroule selon les procédures bancaires conventionnelles

Dans ce sens, le Premier ministre a relevé que ce qui est colporté au sujet du non remboursement de crédits sont "des rumeurs sans fondement et une insulte à des centaines de milliers d’Algériens qui travaillent et déploient des efforts pour gagner honnêtement leur vie".

Il a relevé en outre que les mécanismes ANSEJ et la CNAC ont permis de financer et de créer un grand nombre de PME ayant généré deux (02) millions de postes d’emploi, faisant observer que plus de 190.000 micro-entreprises ont été créées par des jeunes diplômés de l’université des centres de formation professionnelle.

Par ailleurs, M. Sellal a fait part de la disponibilité du gouvernement à améliorer les mécanismes actuels relatifs à la création des micro-entreprises et à l’entreprenariat chez les jeunes de même que leur accompagnement.

Le Premier ministre a affirmé en outre que "tout ce qui a été entrepris par le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, également président du parti Front de libération nationale, va dans le sens de l’édification nationale et la préservation de la paix et de la stabilité de l’Algérie", appelant ainsi les jeunes "à préserver cet acquis".

Hadji Babaammi: Le rééchelonnement du remboursement des crédits se fera sous conditions

En marge des Assises nationales sur la micro-entreprise, le ministre des Finances, Hadji Babaammi, a affirmé que le rééchelonnement du remboursement des crédits contractés par les micro-entreprises en difficultés financières se fera sous certaines conditions. "Il y aura des contacts qui seront lancés entre le jeune entrepreneur en difficulté et sa banque. Il va y avoir des études au cas par cas, mais l'opération (de rééchelonnement) se fera sous trois conditions", explique le ministre.

Il s'agit de la disponibilité des équipements financés par la banque, c'est-à-dire qu'ils ne soient pas vendus par l'entreprise, que le dossier ne soit pas transféré vers le Fonds de garantie des PME, et que le jeune entrepreneur engage réellement des efforts pour conforter son entreprise, précise M. Babaammi.

Selon lui, ces difficultés de remboursement des crédits sont dus principalement à des lacunes dans la maîtrise de la gestion par ces jeunes entrepreneurs.

Dans son allocution prononcée lors des Assises nationales sur la micro-entreprise, qui se tiennent dimanche et lundi à Alger, le Premier ministre Abdelmalek Sellal avait annoncé le rééchelonnement du remboursement des crédits contractés par cette catégorie d'entreprises pour résoudre leurs problèmes de liquidités.

Il a fait savoir que la totalité des crédits alloués, à travers les différents mécanismes de soutien aux jeunes, avait atteint quelque 681 milliards de DA soulignant que les retards dans le remboursement des crédits ne représentait que 19%.