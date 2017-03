Syrie : les forces gouvernementales en passe de reprendre le contrôle total de Homs

Les forces gouvernementales syriennes étaient dimanche en passe de reprendre le contrôle total de Homs après un accord entre les belligérants, des centaines d'insurgés et leurs familles ont commencé à sortir samedi de la ville.

L'évacuation, qui devrait aboutir à la sortie de milliers d'insurgés essentiellement, s'étalera sur au moins six semaines en vertu d'un accord conclu en début de semaine sous l'égide de la Russie.

Waer, dernier quartier insurgé de la troisième ville de Syrie (centre), suit l'exemple de nombreux fiefs perdus par les groupes armés, après des accords ponctuels conclus avec le gouvernement syrien ces derniers mois.

Des véhicules russes étaient postés aux abords de Waer, assiégé durant trois ans par les troupes gouvernementales.

L'opération intervient quelques jours avant un nouveau round de négociations prévu le 23 mars sous l'égide de l'ONU entre opposition et gouvernement qui se trouve dans une position de force après ses multiples victoires sur le terrain.

Appuyée par les frappes de l'aviation russe, l'armée syrienne a chassé les rebelles de nombreux fiefs, remportant en décembre sa plus importante victoire dans la guerre avec la reprise totale d'Alep, deuxième ville de Syrie.

Selon l'accord, des troupes russes -entre 60 et 100 hommes- doivent se déployer à Waer pour veiller à son application et à la sécurité des habitants encore présents ou de ceux voulant y retourner.

Entre 400 et 500 rebelles et civils doivent partir samedi, selon le gouverneur de Homs, Talal Barazi. "Il ne restera plus de rebelles ni d'armes à Homs", a-t-il indiqué.

"La police militaire russe sera chargée d'accompagner les rebelles et de les emmener vers" le nord syrien, a-t-il dit, cité par l'AFP.

D'après l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH), 12.000 personnes au total, dont 2.500 rebelles, doivent quitter Waer.

La plupart des rebelles ont été chassés de la ville en 2014, après deux ans de bombardements intenses et d'un siège asphyxiant imposé par les troupes gouvernementales. Mais Waer était resté sous contrôle rebelle et a été soumis ces derniers mois à des frappes aériennes intenses.

Les personnes évacuées devront se rendre notamment à Jarablos, dans la province septentrionale d'Alep, ou encore dans celle d'Idleb, dernier grand bastion des insurgés en Syrie.

Le gouvernement veut à tout prix reprendre les derniers bastions rebelles dans la province de Homs comme Talbissé, Houlé et Rastane mais surtout dans la province voisine de Damas, comme la région de la Ghouta orientale.

Toutes les négociations de paix ne sont pas parvenues jusqu'à présent à mettre un terme à une guerre qui a fait plus de 320.000 morts et des millions de réfugiés en six ans.

L'absence de l'opposition armée à Astana montre que certains Etats veulent un enlisement du conflit-

Dans ce contexte, le ministre russe des Affaires étrangères Serguei Lavrov s'est félicité, samedi, de l'avancée réalisée lors des pourparlers d'Astana sur la Syrie, estimant toutefois que la non-participation de l'opposition armée à la dernière réunion tenue dans la capitale kazakhe démontre qu'il y a "certains Etats qui ne désirent pas un règlement" au conflit syrien.

Dans un entretien téléphonique avec son homologue français Jean-Marc Ayrault, le Chef de la diplomatie russe a noté que "la non participation de quelques groupes de l'opposition armée à la dernière réunion d'Astana dévoile les tentatives continues de certains pays d'entraver une solution pacifique au conflit syrien."

Le ministère russe des Affaires étrangères a fait savoir dans un communiqué que les deux ministres se sont mis d'accord pour renforcer leur coopération sur le dossier syrien, y compris dans la préparation du prochain round des pourparlers inter syriens à Genève prévu le 23 mars.

Jeudi dernier, la porte-parole du MAE russe, Maria Zakharova avait assimilé le refus de l'opposition armée de prendre part aux pourparlers d'Astana-3 à une tentative de torpiller le processus de paix, aussi bien celui d'Astana que celui de Genève, "mais sans succès", a-t-elle dit.

Les représentants de l'opposition armée avaient annoncé le 16 mars dernier que leur délégation n'allait pas participer à la réunion d'Astana-3 tenue les 14 et 15 mars.

Le troisième round des négociations s'est tenu en présence des délégations du gouvernement de Damas, de l'opposition syrienne et des pays médiateurs - Russie, Iran et Turquie. L'objectif consistait à "dresser une carte unique reflétant le déploiement de combattants extrémistes en Syrie", selon la presse russe. Les négociations devaient également porter sur la mise en place de la commission constitutionnelle et d'un groupe de travail pour échanger des prisonniers de guerre. APS