Mali: la conférence d'entente nationale s'ouvrira le 27 mars

La conférence d'entente nationale prévue dans l'Accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger, se tiendra du 27 mars au 2 avril prochain à Bamako, ont rapporté dimanche les médias maliens citant un communiqué de la présidence.

"La conférence d'entente nationale regroupera l'ensemble des forces vives du Mali, soit 300 participants venant des régions du district de Bamako et de la diaspora", a précisé le communiqué publié samedi par la présidence malienne à l'issue d'un conseil extraordinaire des ministres présidé par le chef de l'Etat, Ibrahim Boubacar Keita.

La conférence, une des hautes aspirations de l'ensemble des Maliens, qui sera axée sur le thème "la paix, unité et la réconciliation", permettra d'"approfondir les débats sur les causes profondes du conflit dans le nord du pays et d'élaborer une charte pour la paix, l'unité et la réconciliation nationale sur une base consensuelle", précise le communiqué.

Le président de la commission préparatoire de la conférence, Baba Akhib Haïdara, qui présidera les travaux, a mené des consultations régionales dans toutes les régions du Mali. Et pour cette semaine des rencontres sont prévues à Kidal, à Bamako et dans les camps des réfugiés maliens de Mauritanie, du Burkina Faso et du Niger, et ce, dans le but d'informer et de sensibiliser les populations, mais aussi de recenser les attentes des citoyens en vue d'une participation active à événement.

La commission constituée de 40 membres a tenu des rencontres avec les signataires de l'Accord de paix, les présidents des institutions d'Etat malien, des autorités administratives indépendantes, les anciens Premiers ministres maliens et les représentants d'organisations et associations, de partis politiques, des syndicats, des notables, des collectifs de femmes et jeunes, des membres de la diaspora, la Mission des Nations Unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA) et du Comité de suivi de l'Accord de paix.

"Ces consultations ont révélé une large adhésion des forces vives du Mali à la tenue de la Conférence d'entente nationale qui sera organisée autour de trois grands thèmes, en l'occurrence, la paix, l'unité et la réconciliation nationale", conclut le communiqué.

L'Accord de paix et la réconciliation au Mali, conclu après une plusieurs rounds de négociations à Alger, a été signé en mai-juin par le gouvernement malin et des groupes politico-militaires.