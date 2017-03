El-Oued : début de la 44ème fête de la ville aux milles coupoles

Le coup d’envoi de la 44ème édition de la fête de la ville aux milles coupoles a été donné dimanche à El-Oued, en présence des participants venus de 36 wilayas du pays et de cinq (5) pays arabes, ainsi que d’un public nombreux.

Reflétant la diversité et la richesse du patrimoine culturel des différentes régions du pays, une imposante parade (Carnaval de la ville) animée par des troupes folkloriques de huit wilayas du pays, rythmé aux sonorités du Bendir (tambour) et de la Zorna (trompette traditionnelle), entrecoupées de salves de Baroud, a marqué le début de cette fête annuelle, à la grande satisfaction du public.

Les troupes des pays arabes participantes (Tunisie, Libye, Palestine, Sahara Occidental et Yémen) ont, de leur côté, montré, à travers la présentation de facettes de leur folklore, le rapprochement de leur culture et la communion de la dimension historique de leurs peuples.

La cérémonie inaugurale a également vu également la participation de la fanfare de la protection civile, des scouts musulmans algériens (SMA) et des équipes du mouvement associatif sportif qui ont exécuté des exhibitions d’arts martiaux.

Le commissaire de la fête, Abdelkader Abed, a indiqué que les instances organisatrices s’emploient à conférer à cette manifestation culturelle, valorisant le patrimoine culturel populaire, un caractère économique, à travers notamment une exposition-vente de produits d’artisanat, avec la participation de 30 exposants issus de 13 wilayas du pays, une première depuis la première édition de cette fête en 1974.

Le programme de ce rendez-vous annuel prévoit l’ouverture lundi à ‘‘la place de la jeunesse’’ à El-Oued, d’une manifestation pour enfants intitulée ‘‘La cité des enfants’’, mettant à leur disposition un éventail d’activités ludiques et récréatives devant s’étaler tout au long de cette fête de la ville aux milles coupoles.

Un concours d’art culinaire populaire, de pâtisserie, des concours de jumeaux, des courses équestres et de méharis, des compétitions sportives de cyclisme et cross, ainsi que des rencontres de football avec la participation des vétérans des équipes de l’Olympique d’El-Oued et du Hilal Sportif de Redayef (Tunisie), sont d’autres activités au programme.

Outre l’animation, au 3ème jour de cette manifestation, d’un récital poétique avec la participation de poètes des pays arabes participants, il est projeté une fête locale annuelle ‘‘Baba Merzoug’’ et des soirées artistiques animées par des vedettes et des troupes locales.

Initiée par le comité des fêtes de la communes d’El-Oued, sous le signe de ‘‘Notre authenticité dans notre patrimoine culturel’’, cette manifestation qui s’étalera sur 5 jours (19-23 mars) est marquée cette année par une forte participation de troupes nationales et arabes. APS